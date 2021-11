Le prix du XRP ralentit alors que les traders attendent une remise appropriée pour la rentrée | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a gagné 18% au cours des deux dernières séances de bourse.

Le prix du XRP met le côté acheteur sous pression alors que le volume côté vente augmente.

Les traders dans XRP resteront à l’écart jusqu’à une entrée appropriée pour une cassure vers 1,45 $.

Le prix Ripple (XRP) a baissé dimanche et lundi, la cassure touchant à peine 1,3590 $. Le prix du XRP enregistre des prises de bénéfices mardi alors que le côté acheteur commence à se tarir et le côté vente connaît une reprise du volume. Avec les vents favorables actuels et le Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, attendez-vous à ce que la tendance haussière reste intacte, car les prises de bénéfices actuelles devraient offrir une entrée pour de nouveaux acheteurs.

Prix ​​XRP sous prise de bénéfices avant la prochaine cassure

Le prix du XRP a vu son rallye actuel commencer samedi, après un rejet clair des traders à 1,0963 $. Les traders avaient à la fois le niveau historique et la ligne de tendance ascendante verte comme deux raisons techniques d’une position longue XRP dans leur coin. Le prix du XRP a grimpé d’environ 18%, mais commence à s’estomper maintenant dans le sillage de 1,3590 $. Ce niveau est la dernière résistance avant d’atteindre 1,4218 $.

Le prix du XRP continuera de faire l’objet d’une certaine prise de bénéfices alors que le volume côté achat commence à s’user. Les acheteurs sont un peu réticents à acheter des pièces Ripple car l’indice de force relative (RSI) n’est qu’à quelques centimètres de l’étiquette de survente, ce qui limiterait immédiatement tout potentiel de hausse supplémentaire lors de l’entrée dans une position longue maintenant. Attendez-vous à ce que les acheteurs attendent une remise sur le prix du XRP, le RSI pointant davantage vers 50, avant que le XRP ne constate à nouveau une reprise du volume côté achat.

Graphique journalier XRP/USD

Attendez-vous à ce que le prix du XRP corrige un peu plus bas vers 1,2464 $ ou 1,15 $. Cela signifierait que XRP rebondirait sur le niveau pivot historique ou sur la ligne de tendance ascendante verte, ce qui offrirait aux traders une belle remise sur l’action des prix XRP. Si la ligne de tendance verte ascendante ne tient pas, attendez-vous à ce que 1,0963 $ défende la tendance haussière et offre l’incitation appropriée aux traders à faire une percée.