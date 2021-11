Le gouverneur de la PBOC, Yi Gang, déclare que la CBDC chinoise cible les paiements de détail nationaux | Cryptomonnaie

La CBDC chinoise devrait promouvoir l’inclusion financière en mettant l’accent sur les paiements de détail nationaux.

Le gouverneur de la PBOC, Yi Gang, a déclaré que l’e-CNY devrait être axé sur le marché et attache une grande importance à la collecte d’informations personnelles.

e-CNY a récemment fait ses débuts au salon des importations en Chine.

Le nombre total de portefeuilles numériques en Yuan a atteint le cap important de 140 millions.

La Banque populaire de Chine – la banque centrale chinoise – se concentre sur les paiements de détail nationaux et la collecte d’informations associées. Yi Gang, le gouverneur de la PBOC, a expliqué que les paiements numériques transfrontaliers impliquaient des problèmes plus complexes.

e-CNY se concentre sur les paiements de détail nationaux en Chine

La monnaie numérique de la banque centrale chinoise a dépassé les 10 milliards de dollars de capitalisation. La PBOC a déclaré que plus de 140 millions de personnes ont téléchargé le portefeuille de devises numériques du gouvernement.

Les progrès de l’e-CNY ont été partagés par Mu Changchun, le directeur général de l’institut de monnaie numérique de la PBOC, lors de la conférence de la Fintech Week de Hong Kong.

Sur la base des informations recueillies sur son utilisation, la conception e-CNY sera améliorée par le PBOC. L’utilisation d’une monnaie numérique émise par la banque centrale a eu un impact sur la politique monétaire et les marchés financiers en Chine. Le gouverneur de la PBOC a souligné que l’impact serait évalué pour améliorer l’e-CNY.

Un total de 9,7 milliards de dollars de transactions ont été traitées par l’intermédiaire de la CBDC chinoise, et il n’y a pas de date de lancement officielle pour la même chose. Les tests actifs se poursuivent alors que l’e-CNY a récemment fait ses débuts à la China International Import Expo (CIIE), le principal congrès d’importation de Chine.

Au CIIE, l’e-CNY est utilisé dans les restaurants et les distributeurs automatiques avec des participants de 127 pays et 3000 entreprises. Les participants et les représentants du salon peuvent utiliser e-CNY pour effectuer des paiements à travers l’exposition.

L’instrument de paiement hybride basé sur la valeur a cours légal et a actuellement une liaison de compte faiblement couplée. La PBOC prévoit de développer davantage sa CBDC pour créer une nouvelle forme de RMB pour remplacer les transactions en espèces.

L’e-CNY peut actuellement être utilisé pour effectuer des paiements de factures de services publics, acheter de la nourriture, payer des factures dans des restaurants, faire des achats et payer des services gouvernementaux.