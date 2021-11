Le prix XLM vacille au bord d’une cassure de 85% | Cryptomonnaie

Le prix XLM se consolide sous la zone d’approvisionnement de 0,39 $ à 0,43 $ depuis près d’un mois.

Cet enroulement est susceptible d’entraîner une évasion explosive qui pousse Stellar à 0,71 $.

Une panne du niveau de support de 0,31 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix XLM est dans une phase de consolidation massive depuis le 16 octobre car il n’a pas réussi à briser une barrière aérienne. Stellar est actuellement en train de franchir cet obstacle et indique qu’une évasion entraînera une évasion explosive.

Prix ​​XLM prêt à bouger

Le prix du XLM est resté en dessous de la zone d’approvisionnement de 0,39 $ à 0,43 $ pendant 24 jours sans aucun signe d’éclatement. Cependant, Stellar a rebondi sur le niveau de support de 0,36 $ et a créé un plus bas plus élevé, ce qui signifie la poursuite d’une tendance à la hausse pendant que le jeton de versement est comprimé.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette évolution se résolve d’une manière qui fait monter le prix XLM. Une confirmation de cela arrivera après que les traders Stellar aient produit une clôture quotidienne supérieure à 0,43 $.

Cette décision ouvrira la voie au prix XLM pour retester trois obstacles cruciaux – 0,50 $, 0,59 $ et 0,71 $. Si l’élan haussier permet à la valeur marchande de Stellar de retester 0,71 $, cela constituera un gain de 85 % par rapport à la position actuelle.

Graphique 1 jour XLM/USDT

D’un autre côté, si le prix XLM ne dépasse pas la zone de résistance de 0,39 $ à 0,43 $, il reviendra au plancher de support immédiat à 0,36 $, où il pourrait donner un nouvel essai à la tendance haussière. La même chose peut être dite si le jeton de remise teste à nouveau la barrière de demande suivante à 0,31 $. Cependant, une panne dudit niveau créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix XLM. Ce mouvement pourrait potentiellement déclencher un nouveau crash à 0,25 $.