Le prix SafeMoon est prêt pour une percée explosive à des sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon devrait rebondir sur le plancher de support de 0,00000377 $ avant de démarrer une hausse de 150%.

Le portefeuille SafeMoon continue de s’étendre à différentes plates-formes, indiquant un intérêt croissant de la part du commerce de détail.

Le projet tease également le lancement de la version 2 avec des implications majeures sur le dimensionnement des contrats, l’accessibilité et la vitesse.

Le prix de SafeMoon a du mal à franchir des barrières cruciales car il subit une correction après une hausse massive. Ce développement est l’opportunité d’achat dont les traders auront besoin avant que le jeton décide de doubler à nouveau.

Adoption du nouveau portefeuille et SafeMoon v2

Le très attendu portefeuille SafeMoon est sorti le 28 octobre, avec la version bêta 2 disponible sur le Google Play Store. Cette mise à jour pour les appareils Android intervient trois semaines après la sortie de la version iOS le 7 octobre.

Le 1er novembre, Safemoon a signalé que le portefeuille avait reçu environ 500 000 téléchargements en un peu moins de 50 jours, avec plus de 100 000 nouveaux détenteurs la semaine dernière. Le compte Twitter officiel a déclaré que d’autres ajouts au portefeuille arriveraient bientôt.

Quatre jours après cette annonce, l’équipe a révélé que les utilisateurs pouvaient détenir Shiba Inu, Chainlink et Aave dans leur portefeuille.

Sur un sujet très différent, le projet a noté que SafeMoon V2 serait bientôt lancé. Cette mise à jour apportera trois changements principaux au réseau : un contrat amélioré mettant en œuvre une consolidation 1000:1, une qualité, une sécurité et une accessibilité accrues de SafeMoon et une vitesse accrue.

D’autres mises à jour notables incluent la consolidation V2 sur la bonne voie avec le partenariat Unicrypt et la version du plugin Chrome du portefeuille.

Alors que ces deux mises à jour renforcent les fondamentaux de SAFEMOON, les données techniques indiquent un avenir haussier pour l’altcoin.

Le prix SafeMoon boucle la boucle

Le prix de SafeMoon a atteint un sommet historique à 0,00000966 $ le 12 mai et a chuté d’environ 88,6% au cours des quatre prochains mois environ. Cette correction a été brutale et analogue à celles observées lors d’un véritable marché baissier.

Cependant, les choses ont commencé à gagner du terrain le 28 septembre et le prix de SafeMoon a commencé à inverser sa tendance à la baisse. Depuis ce point, la valeur marchande de SAFEMOON a augmenté de 461% alors qu’elle a atteint un sommet à 0,00000615 $ le 29 octobre. Ce rallye massif a naturellement rencontré une phase corrective, et SAFEMOON a chuté d’environ 31% à son niveau actuel.

Bien que cette baisse soit naturelle, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de SafeMoon se stabilise entre les niveaux de support et de résistance immédiats de 0,00000377 $ et 0,00000470 $. Une accumulation de pression d’achat dans cette région finira par conduire à une cassure haussière qui brisera toutes les barrières de résistance pour marquer les plafonds de 0,00000774 $ et 0,00000915 $.

La suppression de ces deux obstacles ouvrira la voie à un nouveau test du plus haut historique à 0,00000966 $. Cet élan constituerait une montée de 150 % par rapport à la position actuelle.

Graphique 1 jour SAFEMOON/USDT

Alors que les choses s’annoncent à la baisse pour le prix de SafeMoon à court terme, les perspectives à moyen et long terme révèlent un avenir haussier. Pour que ce scénario optimiste porte ses fruits, SAFEMOON doit se maintenir au-dessus du plancher de support de 0,00000377 $. Ne pas le faire pourrait le pousser à la prochaine barrière à 0,00000310 $.

Une clôture quotidienne décisive en dessous de cette barrière invalidera la thèse haussière du prix SafeMoon et déclenchera potentiellement une baisse de 51% à 0,00000151 $.