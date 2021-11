Ethereum dépassera-t-il jamais Bitcoin en valeur ? | Cryptomonnaie

Au départ, lorsque les gens ont pensé aux crypto-monnaies, le premier jeton qui leur est venu à l’esprit était Bitcoin. Il est considéré comme un leader dans le domaine de la crypto-monnaie, c’est pourquoi de nombreuses entreprises l’acceptent désormais comme réserve de valeur. Ethereum est un autre concurrent redoutable sur le marché de la cryptomonnaie. Ethereum s’est également avéré être un pionnier avec une valeur de prix croissante et une volatilité raisonnable. Jusqu’à présent, la grande question a été de savoir si Ethereum dépassera jamais Bitcoin en termes de valeur.

Comme la plupart des autres classes d’actifs, la diversification présente des avantages importants en ayant plus d’une monnaie numérique. Les investisseurs avisés devraient envisager d’avoir un petit groupe de pièces différentes au lieu de simplement Bitcoins. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte les actifs crypto qui stabiliseront la volatilité et se complèteront à long terme. Une combinaison de Bitcoins et d’Ethers est un choix préféré pour de nombreux investisseurs car leurs différences et similitudes, leurs tendances de prix et leurs technologies se complètent bien.

Ethereum a des caractéristiques de réseau qui le rendent attractif sur le long terme

Les réseaux Bitcoin et Ethereum peuvent sembler similaires, mais ils sont différents si leurs objectifs généraux sont pris en compte. Le trading de Bitcoin a commencé comme une alternative fiable aux monnaies fiduciaires et également pour garder les transactions anonymes. C’était un moyen de stocker de la valeur et d’avoir un moyen d’échange loin de l’emprise du contrôle institutionnel. Ethereum, quant à lui, est destiné à avoir sa monnaie et à fournir des applications et des contrats numériques immuables sur sa plate-forme. Avec cela, l’ETH est également une monnaie numérique, mais l’objectif principal d’Ether était d’abord de faciliter puis de monétiser les contrats intelligents et de fournir une plate-forme d’application décentralisée (dapp).

Le trading d’Ethereum présente un plus grand avantage dans une perspective plus large, car il s’agit d’une plate-forme qui offre encore plus de place pour des améliorations innovantes. En tant que plate-forme capable d’effectuer de nombreuses tâches économiques, elle a une longueur d’avance sur Bitcoin, qui reste jusqu’à présent un système d’échange de valeur peer-to-peer.

Caractéristiques minières qui affectent la valeur d’Ethereum et de Bitcoin

Depuis sa création, il y avait un nombre limité de Bitcoins pouvant être extraits. Le code du fondateur plaçait une limite de 21 millions de Bitcoins. Actuellement, le nombre de Bitcoins déjà extraits est légèrement inférieur à 19 millions de Bitcoins. De plus, la récompense pour l’extraction de Bitcoins continuera également à diminuer de moitié tous les quatre ans. Le processus est appelé « réduction de moitié », ce qui signifie qu’il évitera une précipitation injuste pour exploiter le quota restant, et à son tour, il n’y aura pas de distorsion des prix. Au fur et à mesure que le nombre de Bitcoins existants augmente, la pièce rencontrera naturellement plus de rareté, ce qui créera plus de valeur.

D’un autre côté, Ethereum n’a pas de limite sur le nombre pouvant être extrait, ni de restriction en pourcentage du premier numéro émis. Les mineurs, cependant, trouvent Ethereum plus rentable à exploiter car les Bitcoins nécessitent plus de puissance de calcul, d’électricité et les coûts associés pour les exploiter sur la blockchain. Ethereum est populaire auprès des mineurs car il est moins cher et plus gratifiant à exploiter.