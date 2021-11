Le prix d’Ethereum Classic envisage une cassure de 30% alors que la prime en niveaux de gris atteint son plus bas niveau | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic montre des signes qu’une augmentation volatile de 30% est en route.

La prime en niveaux de gris pour ETC se redresse après avoir atteint un plus bas historique de -58,6%.

Grayscale Investment a déchargé environ 240 000 ETC depuis mars 2021.

Le prix d’Ethereum Classic se consolide depuis environ deux mois et ne commence pas à montrer des signes de hausse. Cependant, cette décision intervient alors que la prime d’investissement en niveaux de gris sur le produit ETHC atteint -52,78 %.

Prime plongeante dans un marché haussier

La prime Etheruem Classic est tombée sous la ligne de -50% et a atteint un plus bas historique à -54,91 % le 11 mai. Cette baisse a été suivie d’une baisse à -58,62 % le 6 novembre. La prime oscille actuellement autour de – 52,78 %, suggérant une perspective baissière massive de la part des détenteurs de Grayscale Ethereum Classic Trust (ETHC).

Avec environ 670 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) sous la fiducie ETHC, le prix du marché pour ETC s’élève à 22,60 $, bien inférieur au prix des avoirs par action à 47,86 $.

Carte premium Ethereum Classic en niveaux de gris

Le marché des crypto-monnaies est en pleine croissance, mais ETC semble se maintenir à mesure qu’il évolue latéralement. Alors que la prime négative est la moitié de l’image, le déchargement constant d’ETC par niveaux de gris depuis mars met toute l’histoire en perspective.

Environ 240 000 ETC ont été perdus par l’équipe Grayscale, ramenant le total de leurs avoirs de 12,45 millions à 12,21 millions.

Tableau des avoirs Ethereum Classic en niveaux de gris

Indépendamment des perspectives baissières, les caractéristiques techniques d’Ethereum Classic suggèrent une perspective haussière à court terme.

Prix ​​Ethereum Classic prêt pour la rupture

Le prix d’Ethereum Classic a connu une consolidation serrée depuis le 8 septembre avec un ou deux moments où il a tenté de se rallier, mais l’élan a été snobé. Actuellement, ETC est aux prises avec la bande supérieure de la bande de Bollinger, essayant de percer. Une clôture quotidienne décisive au-dessus de 59,45 $ confirmera une cassure, suggérant qu’un mouvement volatil est en route.

Ce mouvement déclenchera probablement une ascension de 30% dans le niveau de résistance à 77,33 $, où le prix Ethereum Classic a établi un double sommet le 6 septembre. La liquidité d’achat au-dessus de ces sommets est ce que les teneurs de marché cibleront. Par conséquent, les investisseurs doivent garder un œil sur la cassure actuelle.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Bien que cette décision puisse sembler rentable, le prix Ethereum Classic doit rester au-dessus du plancher de support de 50,49 $. Ne pas le faire indiquera une faiblesse parmi les acheteurs et suggère que l’ETC pourrait baisser. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière mentionnée ci-dessus.