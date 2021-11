Le prix du Litecoin offrira une opportunité d’achat avant que LTC ne tire pour 320 $ | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin semble prêt à faire un mouvement massif car il fait basculer la barrière de résistance de 232,94 $ vers le support.

Ce mouvement devrait s’accompagner d’une ascension explosive de 40% à 322,31 $.

Une clôture quotidienne en dessous de 189,75 $ invalidera la thèse haussière pour LTC.

Le prix du litecoin suit une lente tendance à la hausse depuis le 29 septembre, mais a explosé le 8 novembre. Ce mouvement volatil a franchi une barrière cruciale et l’a tourné à l’avantage des traders, suggérant qu’une reprise est probable.

Le prix du Litecoin se prépare à des sommets plus élevés

Le prix du litecoin a augmenté de 77% depuis le 29 septembre et a franchi la barrière de résistance de 232,94 $. Bien qu’il ait surmonté cet obstacle, il doit rebondir pour confirmer une conversion en un niveau de support. Par conséquent, un nouveau test de 232,94 $ sera l’opportunité d’achat pour les investisseurs qui ont raté le premier pic de prix.

Le rebond de cette barrière poussera probablement le prix du Litecoin à briser le niveau d’extension de 50 % de Fibonacci à 258,84 $, servant de confirmation secondaire du rallye haussier. LTC poursuivra cette ascension si la dynamique haussière continue de s’intensifier, lui permettant de retester le niveau de retracement de Fibonacci de 70,5% à 322,31 $.

Bien qu’une nouvelle ascension de la valeur marchande du LTC soit possible, le prix du Litecoin doit produire une clôture quotidienne supérieure à 348,63 $. En supposant que ce soit le cas, les acheteurs pousseront probablement l’altcoin à retester la fourchette haute à 413,65 $. Ce mouvement, cependant, constituerait un gain de 77% par rapport à 232,94 $.

Graphique LTC/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, le prix du Litecoin doit produire une clôture quotidienne au-dessus de 258,84 $ et maintenir le niveau de support de 232,94 $. Ne pas le faire entraînera probablement une tendance à la baisse à 189,75 $. Alors que LTC pourrait rebondir sur cette barrière pour relancer une tendance haussière, une clôture quotidienne en dessous produirait un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix du Litecoin revisiterait les planchers de support de proximité à 117,90 $ ou 170,61 $.