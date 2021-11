Une cassure du prix XLM imminente alors que les techniques de Stellar montrent de la force | Cryptomonnaie

Le prix XLM s’enroule pour un mouvement explosif plus haut.

Le graphique Ichimoku sur trois semaines donne une raison apparente pour laquelle XLM a eu des difficultés à monter.

Un mouvement réussi au-dessus de la résistance pourrait voir XLM surperformer la quasi-totalité du marché des altcoins.

Le prix XLM a été dans une ornière au cours des neuf dernières semaines. Le plus frustrant pour les traders a été l’incapacité pour XLM d’atteindre le niveau de 0,50 $. Cependant, cela est sur le point de changer.

Le prix XLM est positionné pour l’une des percées les plus étendues du marché de l’altcoin

Le prix XLM a lutté. Cette lutte est visible sur le graphique Ichimoku à trois semaines. Pour tout taureau, trader ou investisseur XLM, le graphique Ichimoku sur trois semaines peut se résumer en un mot : moche. Un coup d’œil à ce graphique explique clairement pourquoi XLM a eu du mal à faire un mouvement significatif plus haut. Considérez les niveaux Ichimoku sur trois semaines suivants, le profil de volume 2021 et leurs valeurs de prix respectives :

Point de contrôle du volume 2021 : 0,40 $ Kijun-Sen de trois semaines : 0,43 $ Senkou Span B de trois semaines : 0,46 $ Tenkan-Sen de trois semaines : 0,50 $

L’évolution positive du prix XLM est le seuil qu’il doit atteindre pour confirmer qu’une cassure haussière idéale d’Ichimoku est plus facile compte tenu de la proximité entre Tenkan-Sen, Kijun-Sen et Senkou Span B. Une clôture égale ou supérieure à 0,50 $ remplirait toutes les conditions pour une entrée haussière. Les traders agressifs peuvent même envisager une clôture au-dessus de Senkou Span B mais en dessous du Tenkan-Sen à 0,46 $.

En utilisant les expansions de Fibonacci, des zones cibles de profit implicites peuvent être prévues. Après une clôture haussière confirmée, la première zone cible de profit est l’expansion de 100 % de Fibonacci à 0,97 $. Vient ensuite l’expansion de Fibonacci à 161,8% à 1,45 $. Un passage à 1,45 $ créerait un nouveau record absolu pour le prix XLM – quelque chose qu’il n’a pas fait depuis près de quatre ans.

Graphique Ichimoku XLM/USD sur 3 semaines

Les perspectives haussières pourraient prendre un certain temps à se développer, même dans une atmosphère où Bitcoin, Ethereum et d’autres altcoins connaissent de grands mouvements vers de nouveaux sommets. Cela a été le cas pour le prix XLM pendant la majeure partie de 2020 et 2021. Par conséquent, toute clôture inférieure au niveau de 0,25 $ pour XLM mettrait probablement fin à tout potentiel de hausse supplémentaire et inciterait de nombreux commerçants à l’abandonner définitivement.