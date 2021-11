Bitcoin donne aux traders une dernière opportunité d’entrée avant que BTC n’explose à 77 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin commence le prochain mouvement d’expansion, premier objectif à 77 000 $.

Une légère pause à un double-top près de 66 000 $ est probable.

Le graphique hebdomadaire Ichimoku montre une position technique massivement haussière.

L’action des prix du Bitcoin montre que son graphique hebdomadaire Ichimoku est dans la position la plus haussière depuis la semaine du 31 juilletst, 2021. Ainsi, les traders sont parfaitement positionnés pour voir Bitcoin se rallier à 77 000 $ et au-delà.

Le prix du Bitcoin est prêt à éclater, 67 000 $ de meilleure opportunité d’achat finale avant le Bitcoin à six chiffres

Le prix du Bitcoin est verrouillé et chargé pour un mouvement monstre plus élevé. Sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, toutes les conditions nécessaires à une cassure haussière idéale d’Ichimoku sont présentes. La clôture actuelle est au-dessus du Cloud, du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. Future Span A est au-dessus de Future Span B. Et, plus important encore, le Chikou Span est au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert.

Le premier objectif de rupture pour Bitcoin est le niveau d’expansion de 161,8% de Fibonacci à 77 000 $. À partir de là, Bitcoin initierait probablement un retracement pour tester le Tenkan-Sen s’il existe un écart suffisamment important. Au-dessus de 77 000 $, il y a une autre expansion de Fibonacci à 161,8 % (dérivée d’une mesure logarithmique) à 103 000 $.

Bien que les conditions techniques actuelles du Bitcoin soient incroyablement optimistes, les acheteurs doivent être conscients de l’écart croissant et croissant entre les chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. Le chandelier hebdomadaire suivant verra probablement la pente Tenkan-Sen plus élevée, réduisant quelque peu l’écart existant. Mais plus Bitcoin s’éloigne du Tenkan-Sen, plus une violente correction de réversion moyenne pourrait se produire.

Graphique Ichimoku hebdomadaire BTC/USD

Un double sommet à 66 000 $ pourrait constituer une source de résistance à court terme. Les perspectives actuelles seraient invalidées si une pression de vente soudaine et inattendue poussait Bitcoin sous le Tenkan-Sen à 54 250 $. L’annulation totale de tout sentiment haussier sera complète si Bitcoin passe en dessous du Cloud hebdomadaire à 35 000 $ – un événement improbable, mais possible.