Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Shiba & Solana – American Wrap 08 novembre | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano offre une entrée pour une cassure haussière

Le prix de Cardano (ADA) est un intervalle de négociation entre la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et la SMA de 200 jours. L’indice de force relative (RSI) indique que les traders achètent lentement mais sûrement le prix de l’ADA, ouvrant la voie à une épidémie haussière de sitôt. Un pop au-dessus de la SMA de 55 jours ouvrirait plus de hausse et de nouveaux sommets historiques à court terme.

Les traders Shiba Inu souffrent, mais une opportunité d’achat est imminente

Le prix de Shiba Inu (SHIB) est pris dans un triangle baissier et devrait revenir en dessous du pivot mensuel et du niveau de Fibonacci de 50 %. Avec l’indice de force relative toujours supérieur à 50, les traders ont encore beaucoup de marge pour faire baisser les prix alors que les traders du SHIB cherchent à compléter le triangle. Attendez-vous à une cassure vers la base du triangle à 0,00004490 $ et à un éventuel rebond du niveau de Fibonacci à 61,8%, au même niveau.

Le prix de Solana cherche un support pour réactiver la tendance haussière

Le prix de Solana (SOL) est resté bloqué dans une tendance latérale après avoir atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière. Alors que l’action des prix commence à s’estomper un peu, les acheteurs recherchent le prochain point d’entrée pour relancer la prochaine phase de la tendance haussière. Avec le RSI sortant de la zone de surachat, attendez-vous à ce que le prix SOL corrige d’abord 10 % supplémentaires avant que le volume côté achat ne reprenne.