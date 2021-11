Le prix d’Ethereum évolue vers 5 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum atteint de nouveaux sommets historiques et continue de grimper avec peu d’obstacles.

Les oscillateurs soutiennent un rallye soutenu.

Mode découverte des prix activé.

Le prix de l’Ethereum entre en mode de découverte des prix alors qu’il continue de progresser vers de nouveaux sommets historiques. Il existe peu de résistance pour Ethereum.

Le prix de l’Ethereum monte en flèche, la dynamique haussière devrait se poursuivre

Le prix de l’Ethereum a peu ou pas de niveaux de résistance à venir. Le seul niveau à proximité qui pourrait provoquer une pression de vente et une prise de bénéfices est le nombre psychologique de 5 000 $. Mais cela ne suffira peut-être pas à arrêter le mouvement d’Ethereum. Les oscillateurs d’Ethereum indiquent un conducteur soutenu plus haut.

L’indice composite est en territoire neutre mais a maintenant dépassé ses deux moyennes mobiles. Cela suggère que tout mouvement plus élevé d’Ethereum est susceptible d’être un mouvement honnête et qui pourrait s’étendre sans entrave. De même, le Relative Strength Index n’est pas encore suracheté. Le seul oscillateur qui pourrait fournir un avertissement d’une prochaine pause dans la trajectoire du prix d’Ethereum est les bandes Optex, qui sont proches des extrêmes supérieurs.

L’élan haussier pourrait heurter un obstacle majeur, à savoir l’écart entre les chandeliers actuels et le Tenkan-Sen. Les écarts importants ne durent pas très longtemps entre les chandeliers et le Tenkan-Sen. Plus Ethereum s’éloigne du Tenkan-Sen, plus la correction sera immédiate et violente.

Graphique Ichinmoku quotidien ETH/USD

Les traders et les traders devraient surveiller les barres de volume quotidiennes pour tout signe de baisse soutenue de la participation. L’ancienne maxime d’analyse technique, «le volume précède le prix», pourrait être un indicateur avancé d’un mouvement correctif important ou d’un changement de tendance pour le prix d’Ethereum.