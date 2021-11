Bitcoin dépasse Tesla et Facebook pour devenir le sixième plus grand actif au monde | Cryptomonnaie

Bitcoin a récemment atteint un nouveau record de 67 276 $. La capitalisation boursière de l’actif a dépassé 1,24 billion de dollars et la domination BTC est de 41 %.

Le prix du Bitcoin s’est remis de la baisse du week-end, affichant des gains de 7% au cours de la semaine dernière. À mesure que la mise à niveau de Taproot de Bitcoin se rapproche, l’actif poursuit sa montée. Les stratèges et les commerçants de crypto ont confirmé que BTC montre des signes de force.

La montée en flèche de la capitalisation boursière fait de Bitcoin le sixième actif mondial, laissant Tesla et Facebook derrière.

L’analyste pseudonyme @TheCryptoDoge est optimiste sur Bitcoin et pense que BTC atteindra un nouveau record historique. Il déclare,

Je ne peux pas oublier ou minimiser à quel point le BTC est haussier. Consolidation haussière à des plus hauts historiques. Ça va devenir très tendance bientôt. Configuration de premier ordre, l’actif le plus sûr et le plus sans souci de la planète. Il n’y a pas de plus grand confort que le stockage à froid Bitcoin.