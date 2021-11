Le prix de Cardano offre une entrée pour une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se situe entre le SMA de 55 jours et le SMA de 200 jours.

Le prix ADA voit le RSI sortir du territoire de survente et voit le volume du côté acheteur commencer à augmenter.

Une épidémie haussière semble se dérouler alors que le volume côté achat augmente de jour en jour.

Le prix de Cardano (ADA) est un intervalle de négociation entre la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et la SMA de 200 jours. L’indice de force relative (RSI) indique que les traders achètent lentement mais sûrement le prix de l’ADA, ouvrant la voie à une épidémie haussière de sitôt. Un pop au-dessus de la SMA de 55 jours ouvrirait plus de hausse et de nouveaux sommets historiques à court terme.

Le prix de Cardano voit une reprise du volume côté achat, créant une dynamique pour une cassure

Depuis octobre, le prix de Cardano se négocie entre 2,40 $ et 1,80 $, entre le SMA de 55 jours à la hausse et le SMA de 200 jours à la baisse. Avec les deux SMA se déplaçant l’une vers l’autre, l’action des prix dans ADA se consolide et semble prête pour une cassure de toute façon. Avec une reprise du RSI, pointant vers un achat global, attendez-vous à une cassure haussière.

Une cassure au-dessus de la SMA à 55 jours attirerait encore plus d’acheteurs, qui sont mis à l’écart et attendent d’entrer dans la tendance haussière. Avec cette épidémie, attendez-vous à ce que le délai de 55 jours s’écarte de sa trajectoire descendante et s’aligne sur le SMA de 200 jours, de sorte que les deux augmentent. Cela signalerait aux haussiers que la tendance haussière est toujours bien vivante et propulserait une augmentation massive du volume côté achat.

Graphique journalier ADA/USD

Le prix ADA pourrait également voir les traders attendre un nouveau test autour de 1,89 $, ce qui serait un deuxième test du SMA de 200 jours et fournirait le point d’entrée final aux acheteurs pour pousser le RSI au-dessus de 50. Avec cela, les traders commenceraient à contrôler le prix ADA action et relancer la tendance haussière avec le premier objectif à 2,40 $ et de nouveaux sommets historiques à moyen terme. Ajoutez quelques vents favorables liés au risque sur les marchés mondiaux, et cela devrait entraîner une accélération de la tendance haussière du prix de Cardano.