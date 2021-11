Le prix de Solana cherche un support pour réactiver la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se négocie latéralement depuis quelques jours, le bas recherchant un support.

Le prix SOL s’est négocié dans une zone de surachat sur le RSI, ce qui a éloigné les nouveaux acheteurs.

Attendez-vous à un rebond ferme à partir de 219,75 $, ce qui marquera le début de la prochaine tendance haussière.

Le prix de Solana (SOL) est resté bloqué dans une tendance latérale après avoir atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière. Alors que l’action des prix commence à s’estomper un peu, les acheteurs recherchent le prochain point d’entrée pour relancer la prochaine phase de la tendance haussière. Avec le RSI sortant de la zone de surachat, attendez-vous à ce que le prix SOL corrige d’abord 10 % supplémentaires avant que le volume côté achat ne reprenne.

La dynamique des prix de Solana se renforce en faveur d’un rebond haussier vers de nouveaux sommets historiques

Le prix de Solana a atteint de nouveaux sommets historiques dimanche, mais a immédiatement été touché par des prises de bénéfices. Le prix SOL a ensuite recherché un support autour du niveau de résistance mensuel R1 à 239,70 $. Aujourd’hui, R1 s’est cassé et le prix du SOL s’est échangé en dessous. Bien que les traders tentent de défendre le R1, il semble que ce domaine ait perdu l’intérêt de nouveaux acheteurs et pourrait voir d’autres prises de bénéfices dans les prochaines heures.

Le prix du SOL devra d’abord voir l’indice de force relative (RSI) plonger davantage vers 50 après s’être négocié en territoire de surachat. Il s’agit d’un signal impératif pour les nouveaux acheteurs explorant les niveaux d’entrée pour une autre tendance à la hausse de l’action des prix de Solana. Ce niveau pourrait être atteint si le prix du SOL baissait encore de 10 % vers 219,75 $, un niveau historique fondamental depuis le 9 septembre.

Le prix de Solana verra les traders pousser encore plus le prix à la baisse, les traders cherchant un support à environ 219,75 $. Ce niveau du 9 septembre a agi comme une forte résistance dans le passé et a connu une nette cassure à la hausse le 2 novembre. Il n’a pas encore montré son support, et ce test semble se produire à tout moment maintenant alors que les traders testent l’eau.

Attendez-vous à un test et à un rejet d’une nouvelle action baissière des prix dans SOL alors que le niveau de 215,92 $ se maintient, et avec le RSI se négociant autour de 50, les longs devraient voir une reprise du volume des nouveaux acheteurs. Attendez-vous à ce que ce soit le signal d’une nouvelle hausse du prix de Solana et présente de nouveaux sommets historiques dans quelques jours. Les vents favorables sur les marchés et le sentiment mondial de risque devraient s’accélérer et étendre encore plus le mouvement vers 300,00 $.