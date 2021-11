Les traders Shiba Inu souffrent, mais une opportunité d’achat est imminente | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu est coincé dans un triangle baissier avec un objectif de prix à 0,00004490 $.

Le prix SHIB voit les acheteurs toujours intéressés car le RSI ne se négocie pas en territoire de survente.

Attendez-vous à ce que les traders interviennent en dessous du pivot avec 0,000050000 $ et 0,0004490 $ comme points d’entrée.

Le prix de Shiba Inu (SHIB) est pris dans un triangle baissier et devrait revenir en dessous du pivot mensuel et du niveau de Fibonacci de 50 %. Avec l’indice de force relative toujours supérieur à 50, les traders ont encore beaucoup de marge pour faire baisser les prix alors que les traders du SHIB cherchent à compléter le triangle. Attendez-vous à une cassure vers la base du triangle à 0,00004490 $ et à un éventuel rebond du niveau de Fibonacci à 61,8%, au même niveau.

Les traders Shiba Inu attendent l’achèvement du triangle avant une cassure haussière

Le prix du Shiba Inu a déjà connu une réaction haussière le 4 novembre, lorsque le prix du SHIB est tombé temporairement en dessous du niveau de 61,8 $ de Fibonacci à 0,00004490 $ avant de se redresser. Ce niveau correspond également à un niveau pivot technique du 24 octobre. Les traders ont d’abord été rejetés à ce niveau pour avoir atteint un nouveau sommet, mais ont fait une nette rupture plus haut les jours suivants.

Le prix SHIB verra les traders essayer d’abord de compléter la tendance baissière en complétant le triangle avec une touche supplémentaire à ce même pivot et au niveau de Fibonacci près de 0,00004490 $. Comme la ligne de tendance descendante rouge est très bien respectée avec trois nouveaux tests, attendez-vous à ce que les traders sortent les traders de leurs entrées longues au-dessus du pivot mensuel à 0,00005435 $ et du niveau de 50 % de Fibonacci à 0,00005690 $.

Une fois que les traders ont terminé leur jeu triangulaire à 0,0000490 $, attendez-vous à ce que les traders reprennent l’action des prix Shiba Inu et défendent à nouveau ce niveau. D’ici là, le RSI passera en dessous de 50 et donnera le feu vert aux acheteurs pour intervenir et acheter des pièces SHIB à prix réduit. Si des vents arrière plus positifs émergent, attendez-vous à ce que le volume du côté acheteur explose une fois que la ligne de tendance descendante rouge est brisée, avec 0,00008373 $ comme objectif de profit à la hausse.