Le Zimbabwe pourrait être le prochain pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale | Cryptomonnaie

Le Zimbabwe a prêté attention à la demande croissante de crypto parmi sa population, qu’il considère comme une voie possible de croissance. Le pays a également été réceptif à la réglementation de l’ensemble du secteur.

Le gouvernement du Zimbabwe envisage d’utiliser Bitcoin (BTC) comme option de paiement légale pour répondre à cette demande croissante et exploiter la technologie, selon les informations locales.

Selon les informations, le brigadier-colonel à la retraite Charles Wekwete, secrétaire permanent et chef du bureau du président et de l’unité technologique du gouvernement électronique du cabinet, a confirmé que des discussions avec les entreprises étaient déjà en cours.

Selon Wekwete, les inconvénients de l’écosystème décentralisé comprennent les transferts transfrontaliers non enregistrés, l’externalisation d’argent, le blanchiment d’argent et les flux de trésorerie mal acquis dans des actions illicites ou illégales ultérieures.

Il a également déclaré que les autorités tentent d’élaborer des réglementations pour protéger les consommateurs et aider l’avenir financier du pays. Par conséquent, avant d’apporter des changements politiques majeurs, le gouvernement a sollicité l’avis de différents secteurs.

Le Zimbabwe n’a pas encore fait de déclarations majeures, selon le responsable, qui a ajouté que le pays est toujours en phase de consultation.

Le gouvernement du Zimbabwe a accepté le cadre de l’économie numérique dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 1, qu’il désigne comme un moyen de relier les efforts du gouvernement et des entreprises pour aborder la notion en développement de l’économie numérique.

De plus en plus de pays adoptent la politique d’El Salvador permettant l’utilisation et la réglementation du Bitcoin. Malgré le flot de critiques du public et du monde entier, le gouvernement salvadorien est resté catégorique dans son soutien à la législation Bitcoin. Sur Twitter, le président salvadorien Nayib Bukele a salué le succès du plan, déclarant que les revenus de Bitcoin seront utilisés pour construire 20 écoles et un hôpital dans le pays.

L’Afrique est un terrain d’essai fantastique pour la crypto-monnaie, et de nombreuses entreprises produisent désormais des biens et des services adaptés à divers pays du continent, notamment pour combler le vide entre les pays africains et les autres pays en termes de paiements transfrontaliers.

Tel que rapporté par Cointelegraph, entre juillet 2020 et juin 2021, le marché africain des crypto-monnaies a augmenté de plus de 1 200 %, selon Chainalysis. Une forte pénétration a été observée au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Tanzanie.