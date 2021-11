Ethereum revient dans la découverte des prix alors que l’ETH approche les 5 000 $ | Cryptomonnaie

L’actif natif de la blockchain Ethereum, Ether (ETH), a atteint un nouveau record le 8 novembre, soutenu par un rallye dans les principales crypto-monnaies avant un rapport clé sur l’inflation des États-Unis cette semaine.

Le prix de l’ETH a augmenté de 3,30 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 4 770 $ pour la première fois de son histoire, alors que Bitcoin (BTC) a récupéré 66 000 $, démontrant la forte corrélation positive entre les deux actifs numériques.

Tableau de corrélation des crypto-monnaies (basé sur les données collectées au cours des dernières 24 heures). Source: Crypto Watch

La pression inflationniste revient

Les économistes de Wall Street anticipaient une hausse de l’indice des prix à la consommation américain à 5,8 % en octobre avant le rapport sur l’inflation du Bureau of Labor Statistics mercredi. Cela représenterait une amélioration par rapport au rythme de 5,4% enregistré en septembre, le plus élevé depuis 1990.

De plus, les prédictions de consensus observées par Bloomberg suggèrent que les prix à la consommation américains ont augmenté de 0,6% entre septembre et octobre, contre 0,4% entre août et septembre.

L’inflation globale aux États-Unis. Source : Bloomberg, Bureau des statistiques du travail

Les derniers chiffres de l’inflation sont venus après la réunion de politique de la Réserve fédérale la semaine dernière. La banque centrale américaine a décidé de dénouer son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois pour maîtriser la hausse persistante des prix à la consommation et les ramener à son objectif de 2%.

Mais les responsables de la Fed sont restés fidèles à leur vision à long terme selon laquelle l’inflation est de nature « transitoire », décidant finalement de maintenir leurs taux d’intérêt de référence proches de zéro. Cela a maintenu intacte la dynamique haussière globale de Bitcoin, compte tenu de ses rendements élevés pendant la période de taux d’intérêt ultra-bas et d’achats massifs d’obligations.

Prix ​​ETH techniques

Les données techniques d’Ether ont soutenu une perspective haussière, la tendance des prix visant une accélération vers la ligne de tendance de résistance de son canal ascendant dominant – près de la zone de 4 800 $ à 5 000 $ – comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique des prix quotidiens ETH/USD présentant sa configuration de canal ascendant. Source : TradingView

De plus, la configuration en cours de la cassure du drapeau haussier a également déplacé l’objectif de profit d’Ether à près de 4 800 $.

Bernhard Rzymelka, directeur général des marchés mondiaux chez Goldman Sachs, prévoit qu’Ether atteindra 8 000 $ d’ici décembre 2021 si le jeton continue de suivre les attentes d’inflation.