Le prix de VeChain renverse une barrière cruciale, déclenchant une cassure de 63% vers de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain semble prêt pour un mouvement volatil car il dépasse une barrière cruciale à 0,152 $.

Cette décision confirme une rupture par rapport au modèle Adam et Eve qui prévoyait une ascension de 63% à 0,249 $.

Une rupture du plancher de support de 0,119 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de VeChain est resté bloqué sous un niveau de résistance élevé pendant environ cinq mois, mais a récemment réussi à dépasser le niveau et à le transformer en un niveau de support. Ce développement crie qu’une tendance à la hausse massive est en route.

Le prix de VeChain envisage un nouveau test d’un sommet historique

Le prix de VeChain s’est effondré de 63%, passant de 0,15 $ à 0,056 $ entre le 4 juin et le 20 juillet. La tendance baissière s’est terminée par une reprise en forme de V mais n’a pas dépassé 0,15 $. En conséquence, ce mouvement a été suivi d’une descente de 46% qui a formé un fond arrondi, poussant le prix VeChain à revoir la barrière de résistance de 0,15 $.

Ensemble, cette action sur les prix de l’EFP est connue sous le nom de modèle Adam et Even. Cette formation technique prévoit une hausse de 63% à 0,249 $, obtenue en ajoutant la distance entre le niveau de résistance horizontale à 0,15 $ et le point le plus bas d’Adam et en l’ajoutant au point de rupture.

Actuellement, le prix de VeChain a renversé l’obstacle de 0,15 $, déclenchant le début d’une tendance haussière. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’EFP poursuive son ascension et marque l’objectif visé à 0,249 $. Dans certains cas, l’élan haussier est susceptible de pousser le prix VeChain à retester son plus haut historique à 0,279 $.

Graphique VET/USDT sur 1 jour

Au contraire, si le prix de VeChain ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 0,15 $ et produit une clôture quotidienne en dessous, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que l’EFP descende au niveau de support immédiat à 0,119 $. Si les baissiers poussent le prix de VeChain à produire un plus bas plus bas en dessous de cette barrière, cela invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait déclencher une nouvelle correction du niveau de support de 0,106 $.