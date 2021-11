Bitcoin dépasse 66 000 $, reprenant la tendance à la hausse alors que les rendements obligataires réels glissent | Cryptomonnaie

Le bitcoin a grimpé en flèche lundi, mettant fin à un désabonnement latéral de près de trois semaines qui a vu une demande persistante autour de 60 000 $.

La crypto-monnaie a dépassé 66 000 $ pendant les heures européennes et semblait prête à défier le record de 66 975 $ atteint le 20 octobre, selon les données de CoinDesk. Ether, le jeton natif de la blockchain d’Ethereum, a également battu son précédent record lundi matin ; son prix a brièvement dépassé 4 700 $ vers 1 h 00 UTC, selon les données de CoinDesk. Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, tandis que l’éther est la deuxième en importance.

Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptomonnaie à la bitbank d’échange japonaise, a déclaré que la baisse du rendement obligataire réel ou corrigé de l’inflation pourrait faire augmenter le bitcoin. « La baisse des rendements réels en raison des craintes d’inflation peut avoir causé le récent rallye du BTC », a déclaré Hasegawa à CoinDesk dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Les données du département américain du Trésor montrent que le rendement réel à 10 ans a chuté à -1,09% vendredi, le plus bas depuis le 30 août.

Bitcoin est largement perçu comme une réserve de valeur comme l’or et alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré la semaine dernière que les pressions sur les prix peuvent être transitoires, les craintes d’une inflation incontrôlable persistent.

« Le récit de l’inflation domine toujours les gros titres et les gens ressentent le pincement dans le monde », a déclaré Coinbase dans son e-mail hebdomadaire vendredi. « Qu’il s’agisse des prix du gaz aux États-Unis, des prix de l’énergie en Europe ou des prix des aliments en Amérique latine, les vents contraires des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et la diminution de la main-d’œuvre poussent les investisseurs à rechercher une réserve de valeur.

Les données en chaîne montrent également des signes haussiers pour le bitcoin à moyen terme, a déclaré Eddie Wang, analyste principal chez OKLink Research, la branche de recherche de données en chaîne d’OKEx pour l’échange crypto. Le hashrate du réseau n’a cessé d’augmenter depuis juillet, la difficulté d’extraction a également été multipliée par huit et les mineurs ont accumulé plus de 3 000 BTC dans leur portefeuille depuis septembre, a déclaré Wang.

Le nombre de portefeuilles uniques avec un solde supérieur à zéro est revenu à 39 millions, proche du record de 39,28 millions de portefeuilles non nuls en mai, a déclaré Wang, citant les données comme indicateur d’un sentiment positif sur le marché.

Une augmentation des pièces et des pièces stables liées au bitcoin est également le signe d’un marché haussier, a déclaré Wang. L’analyste a noté que 6 022 bitcoins emballés (WBTC) ont été imprimés sur Ethereum au cours des sept derniers jours, et Tether a imprimé 1 milliard d’ERC-20 USDT le 5 novembre.

Les données suivies par la société d’analyse blockchain Chainalysis montrent une accumulation renouvelée par les grands investisseurs, à savoir les baleines. Les investisseurs détenant au moins 1 000 BTC ont récupéré 142 000 pièces au cours de la dernière semaine d’octobre, portant le total cumulé à près de 200 000 BTC – le plus élevé en 2021.

Selon Daniel Kukan, trader senior en crypto-monnaie chez Crypto Finance AG, basé en Suisse, le dernier mouvement haussier du bitcoin semble être déterminé au comptant, car les taux de financement ou le coût de la détention de positions longues sur le marché à terme perpétuel restent faibles.

Les données fournies par Coinglass.com montrent que le taux de financement moyen était de 0,0250% tôt lundi contre 0,0589% le 3 novembre. Les bourses calculent les taux de financement toutes les huit heures. Un taux de financement très élevé est largement considéré comme représentant un excès de levier haussier. Une combinaison de coûts croissants et d’action latérale des prix oblige souvent les traders à réduire les positions longues, entraînant un recul des prix.

Kukan a déclaré que l’action latérale observée au cours des deux dernières semaines était une pause typique du marché haussier. « C’était une consolidation saine et le marché n’a pas testé le support à court terme de 58 000 $, ce qui est un signal fort », a ajouté Kukan. « Je vois un certain intérêt à vendre un peu au-dessus de 70 000 $, [but, I] je suppose que nous allons éliminer ce niveau assez rapidement.

La banque d’échange japonaise s’attend à ce que le prix du bitcoin soit aussi bas que 58 000 $ et aussi élevé que 76 000 $ cette semaine.

Le précédent record de Bitcoin était dû à l’approbation des premiers fonds négociés en bourse adossés à des contrats à terme sur Bitcoin aux États-Unis