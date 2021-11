Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: ETH mène le rallye du marché de la crypto avec un nouveau record historique | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait un retour en force après avoir augmenté de 9% au cours des 48 dernières heures.

Le prix de l’Ethereum atteint 5 000 $ après un bref rebond par rapport au niveau de support de 4 380 $.

Le prix d’ondulation monte de 11% dans l’espoir de renverser la zone d’approvisionnement de 1,31 $ à 1,41 $.

Le prix du Bitcoin a connu une tendance à la hausse constante au cours des deux derniers jours et montre des signes de poursuite. Ethereum et Ripple suivent le grand cryptique et se dirigent plus haut. Cette tendance est susceptible de se traduire bientôt par d’autres altcoins sur le marché.

Le prix et la volatilité du Bitcoin refont surface

Le prix du Bitcoin est resté bloqué sous la barrière de résistance de 63 757 $ et le niveau de support de 60 000 $ pendant environ 16 jours. Cependant, la hausse soudaine de la pression d’achat le 8 novembre a propulsé BTC de 4% jusqu’à présent.

Si cette ascension se poursuit, permettant au prix du Bitcoin de produire une clôture quotidienne au-dessus de 65 000 $, cela confirmera le début d’une tendance haussière. Dans une telle situation, BTC franchira la barrière psychologique de 70 000 $ et établira un nouveau sommet ici.

Graphique 1 jour BTC/USD

Si le prix du Bitcoin ne dépasse pas la barre des 65 000 $, il risque de se consolider. Une clôture quotidienne inférieure à 60 000 $ invalidera la thèse haussière et renversera BTC dans la zone de liquidité allant de 52 956 $ à 56 004 $.

Le prix de l’Ethereum monte en flèche

Le prix de l’Ethereum suit une tendance à la hausse lente mais inébranlable depuis le 1er octobre. Le récent ralentissement de l’action des prix Bitcoin n’a pas arrêté l’ETH car il a établi un nouveau record à 4 460 $. L’élan haussier renouvelé du BTC semble se répercuter sur l’ETH, car il est actuellement dans la phase de découverte des prix avec un nouveau sommet historique à 4 768 $.

Si les perspectives haussières persistent, il y a de fortes chances que l’ETH marque le niveau psychologique de 5 000 $ et passe au niveau suivant à 6 384 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Quelles que soient les perspectives haussières, si le prix du Bitcoin s’effondre à 51 000 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum réagisse en revenant à un plancher de support de 4 000 $ ou 3 600 $.

Le prix Ripple semble prêt à surmonter les obstacles

Le prix d’ondulation a établi plusieurs sommets inférieurs et trois creux supérieurs à partir du 9 août. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle la formation d’un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit une ascension de 79% à 1,97 $, déterminée en ajoutant la distance entre le premier haut et le bas du swing jusqu’au point de rupture à 1,1 $.

Le prix du XRP a franchi la ligne de tendance supérieure du modèle le 2 novembre et a augmenté de 19% jusqu’à présent. Une poursuite de la reprise placera Ripple devant la zone d’approvisionnement qui s’étend de 1,31 $ à 1,41 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau suggérera la poursuite de la tendance haussière à environ 2 $.

Graphique XRP/USD 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple ne parvient pas à franchir ladite zone d’approvisionnement, les investisseurs doivent s’attendre à un recul vers le niveau de retracement de Fibonacci de 50% à 1,13 $. Une rupture de cette barrière mettra en péril la reprise et ouvrira la possibilité d’un nouveau test du niveau de support de 1,05 $.