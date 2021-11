« La résistance est futile » – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine à plus d’un titre alors que BTC/USD scelle sa clôture hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée.

Après des jours de progression douloureusement lente, Bitcoin a finalement fait une percée à la hausse pour franchir des niveaux cruciaux.

Désormais prête à devenir «parabolique», affirment certains, la plus grande crypto-monnaie est désormais fermement de retour sur le radar des commerçants après une semaine dominée par des records d’altcoins.

« Moonvember » commencera-t-il à porter son nom ? Cointelegraph se penche sur ce qui pourrait finir par faire bouger le marché dans les prochains jours.

Un grand écart à terme s’ouvre alors que BTC dépasse 65 000 $

Il a fallu une semaine de patience, mais les traders ont finalement été récompensés dans la nuit de dimanche alors que Bitcoin prenait son envol, retrouvant son ancien sommet historique de 64 900 $ depuis avril.

Comme c’est si souvent le cas lors des courses haussières, le rythme des gains a été rapide, une seule bougie horaire voyant 2 000 $ ajoutés au prix au comptant.

Le timing était impeccable, juste avant que la clôture hebdomadaire ne se profile et permettant ainsi un nouveau record de 63 270 $ pour le graphique hebdomadaire.

Comme on pouvait s’y attendre, les réactions ont été extrêmement positives à mesure que des prédictions à court terme plus élevées revenaient.

« La résistance est futile », a résumé l’animateur de podcast Scott Melker à côté d’un graphique montrant la rupture de tendance de Bitcoin.

Parallèlement au record hebdomadaire de tous les temps, une autre étape importante a été franchie pour le marché plus large de la cryptomonnaie : la capitalisation boursière combinée de tous les jetons a dépassé les 3 000 milliards de dollars pour la première fois.

Comme l’a signalé Cointelegraph, l’optimisme demeure quant au potentiel à plus long terme de Bitcoin, les opinions se rejoignant autour de l’idée que la part du lion des rendements de ce cycle est encore à venir.

« Les gens qui pensent qu’il est trop tard pour acheter du BTC ne réalisent pas à quel point il peut encore monter dans ce cycle », a ajouté l’analyste populaire Rekt Capital.

Filbfilb, analyste et co-fondateur de la plateforme de trading Decentrader, a quant à lui signalé l’une des rares causes possibles de correction sous la forme de l’écart des contrats à terme CME.

Étant donné que les marchés lundi ouvriront considérablement plus haut que là où ils ont fermé vendredi, le potentiel pour que le spot revienne brièvement plus bas pour «combler» l’écart résultant – conformément aux tendances historiques – demeure.

« Ça a l’air assez haussier, ça pourrait revenir à l’écart cme mais ça ressemble à du feu dans l’ensemble imo », a-t-il déclaré aux abonnés de la chaîne Telegram.

CME Bitcoin Futures Graphique en bougies de 4 heures. Source : TradingView

Le financement augmente alors qu’une « cupidité extrême » attend

Mis à part l’écart CME, un autre indice dérivé peut encore placer le chat parmi les pigeons sur de courts délais.

Les données au moment de la rédaction ont montré que les taux de financement entre les bourses se dirigeaient vers un territoire non durable.

Bien qu’il ne soit pas aussi élevé qu’au cours de la course à 67 000 $ et plus en octobre, un financement très positif entraîne souvent une correction des prix alors que les commerçants deviennent complaisants dans l’attente du marché.

Pour l’analyste Dylan LeClair, cependant, cela n’était pas une préoccupation, car aucun signe d’augmentation des longs à effet de levier n’était évident.

« BTC + 2 000 $ au cours des deux dernières heures sans augmentation importante des intérêts ouverts à terme ou du financement perp », a-t-il déclaré aux abonnés de Twitter.

« L’action actuelle sur les prix est le résultat de l’épuisement des ventes au comptant et non d’une augmentation soudaine de l’effet de levier. Pas de liquidité côté vendeur = écart à la hausse.

Tableau des taux de financement BTC. Source : Coinglass

L’ambiance générale du sentiment du marché, quant à elle, se dirige vers une « cupidité extrême », telle que mesurée par le Crypto Fear & Greed Index.

À 75/100, cependant, l’indice suggère qu’il reste encore au moins 20 points à courir avant que les conditions maximales classiques n’entrent.

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me

Les mineurs ne vendent toujours pas – voici pourquoi

Avec de nouveaux sommets historiques qui semblent approcher à grands pas, les mineurs de Bitcoin continuent de faire preuve d’une solide détermination et de « hodl », de ne pas vendre leur BTC.

Les données du service d’analyse en chaîne CryptoQuant montrent que les sorties des portefeuilles de mineurs, à quelques exceptions près, sont restées stables au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Graphique des sorties de mineurs de Bitcoin. Source : CryptoQuant

Il peut y avoir une très bonne raison – depuis la réduction de moitié de la subvention globale de mai 2020, lorsque les revenus des mineurs en termes de BTC ont chuté de 50%, la valeur en USD de leurs revenus a augmenté.

« Malgré cette réduction des revenus libellés en BTC, les revenus des mineurs en USD ont augmenté de 550% depuis la réduction de moitié de 2020 et s’approchent d’un ATH de plus de 62 millions de dollars par jour », a commenté lundi la société d’analyse Glassnode.

Un graphique ci-joint a montré dans quelle mesure les mineurs capitalisent sur leurs positions et comment cela a payé pour hodl tout au long du cycle de réduction de moitié actuel de quatre ans.

Revenus des mineurs de Bitcoin par rapport au graphique annoté BTC/USD. Source : Glassnode/Twitter

Comme Cointelegraph l’a noté précédemment, le comportement des mineurs au quatrième trimestre est très différent de celui du début de l’année.

Les sorties au premier trimestre ont été considérablement plus élevées, malgré le fait que le BTC/USD se négociait à des niveaux comparativement beaucoup plus bas qu’aujourd’hui.

Le taux de hachage montre une « pure résilience »

Accompagnant l’humeur haussière parmi les mineurs est un récit correspondant « uniquement » pour le taux de hachage minier.

Mesure de la puissance de traitement dédiée au maintien de la blockchain, le taux de hachage du réseau Bitcoin continue de se redresser à pas de géant après les bouleversements causés par l’interdiction de la Chine en mai.

En un temps record, la métrique a pratiquement annulé l’impact de l’événement alors que les mineurs déménagent aux États-Unis et ailleurs et que les opérations existantes ajoutent à leurs capacités.

« La reprise après l’interdiction de l’exploitation minière en Chine a mis en évidence la résilience, la robustesse et la nature décentralisée du réseau Bitcoin aux yeux de tous », a écrit LeClair dans des commentaires sur Twitter.

Le taux de hachage varie en fonction de l’estimation utilisée, car son niveau exact ne peut pas être calculé exactement. La moyenne sur sept jours de Blockchain indiquait 161 exahashs par seconde (EH/s) au moment de la rédaction, avec un record absolu en direct à 168 EH/s.

Graphique du taux de hachage moyen sur 7 jours de Bitcoin. Source : Blockchain

Au-delà du taux de hachage, la difficulté du réseau reste définie pour de nouveaux gains après avoir déjà connu huit augmentations consécutives d’affilée.

Dans cinq jours, aux prix actuels, la difficulté augmentera d’environ 3% supplémentaires pour atteindre 22,33 billions de dollars – elle-même se rapprochant des sommets historiques d’avant la débâcle chinoise.

Inquiétudes d’inflation avec les données de l’IPC en raison

L’inflation est toujours le nom du jeu sur les macro-marchés dans ce qui continue d’être un vent contraire bénéfique pour l’attractivité de Bitcoin en tant que couverture.

En relation : Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, DOT, LUNA, AVAX, EGLD

Avec les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis cette semaine, on s’attend à ce que la « déconnexion » entre les projections et la réalité se creuse.

La Réserve fédérale, qui a récemment annoncé qu’elle réduirait ses achats d’actifs, pourrait même être contrainte de changer de cap en raison de l’environnement actuel, a déclaré un analyste à Bloomberg.

« Nous pensons qu’il existe un risque à la hausse dans ces deux chiffres de l’IPC et, par conséquent, qu’il existe en fait un risque que la Fed accélère le rythme des achats d’actifs », a déclaré Mahjabeen Zaman, spécialiste principal des investissements de Citigroup.

Comme Cointelegraph mentionné précédemment, l’IPC lui-même est une mauvaise mesure de l’inflation, car il exclut de nombreux actifs qui connaissent la plus forte augmentation de valeur et de prix.

Cela a conduit à des appels à l’adoption de Bitcoin pour préserver le pouvoir d’achat des épargnants individuels et des entreprises riches en liquidités, et a été un facteur clé dans la décision de MicroStrategy de convertir d’énormes portions de son bilan en BTC.