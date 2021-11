Quelles sont les chances de voir une augmentation continue des pièces meme? | Cryptomonnaie

Le dernier jour de la semaine s’est avéré haussier pour le marché des crypto-monnaies, car toutes les 10 meilleures pièces se trouvent dans la zone rouge.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Le taux de Bitcoin (BTC) a augmenté de 2,90% au cours de la semaine dernière.

Graphique BTC/USD par TradingView

Malgré la hausse, Bitcoin (BTC) continue de négocier latéralement car les traders n’ont pas pu prendre l’initiative et revenir au sommet à 67 000 $. Le volume des échanges est faible, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances que le BTC se négocie entre 60 000 $ et 66 000 $ la semaine prochaine. Le scénario baissier devient pertinent si la crypto principale casse le support à 56 560 $ et se fixe en dessous.

Bitcoin se négocie à 62 044 $ au moment de la publication.

DOGE/USD

DOGE a montré presque la même action sur les prix que Bitcoin (BTC) cette semaine.

Graphique DOGE/USD par vue de trading

DOGE n’est ni haussier ni baissier car la pièce meme continue de s’échanger près de la zone de la plus grande liquidité, ce qui signifie qu’elle accumule de la puissance pour un nouveau mouvement brusque. On peut s’attendre à une hausse continue si les traders ramènent le DOGE dans la zone autour de 0,3 $. L’augmentation du volume des transactions pourrait confirmer la croissance possible.

DOGE se négocie à 0,2638 $ au moment de la publication.

SHIB/USD

SHIB est le grand perdant aujourd’hui. C’est la seule pièce de la liste des 20 premières qui se négocie dans la zone rouge.

Graphique SHIB/USD par vue de trading

Sur la période quotidienne, SHIB a fait une fausse cassure du support à 0,00005 $. Pour le moment, la pièce se négocie dans une large fourchette entre le support et la résistance à 0,000088 $.

En termes d’évolution des prix, SHIB peut continuer à négocier dans les niveaux mentionnés afin de pouvoir gagner plus d’énergie pour une hausse ou une baisse.

SHIB se négocie à 0,00005746 $ au moment de la publication.