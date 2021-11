First Mover Asia: Bitcoin augmente au milieu des échanges légers du week-end | Cryptomonnaie

Pourtant, la domination du marché du bitcoin a diminué à mesure que l’intérêt pour les altcoins monte en flèche; les frais de transaction sur la blockchain Ethereum ont augmenté.

Bonjour, voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin a augmenté au cours des dernières 24 heures, et la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a connu une faible volatilité.

Prise de vue du technicien : Bitcoin maintient le support à 60K, et le ralentissement de l’élan suggère une période de consolidation.

Bitcoin (BTC) : 62 877,06 $

Éther (ETH): 4 601,22

Mouvements du marché

Bitcoin a continué à planer confortablement au-dessus de 60,00 $. Au moment de la publication, il s’élevait à 62 877,06 $, en hausse de 2,4 % au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière a connu une faible volatilité au cours du week-end, car le volume des transactions de bitcoin était faible sur les échanges centralisés suivis par CoinDesk.

L’éther, la deuxième crypto-monnaie la plus valorisée, a également augmenté au cours des dernières 24 heures. Cependant, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum montent en flèche. Les données de BitInfoCharts montrent que les frais de transaction moyens sur Ethereum étaient de 41,5 $ samedi, soit près du triple par rapport à il y a trois mois. Quelques gagnants notables en dehors du bitcoin au cours des dernières 24 heures étaient le XRP (XRP), l’ordinateur Internet (ICP) et le cosmos (ATOM). Parmi les plus grands perdants, citons solana (SOL) et shiba inu (SHIB). Au moment de la publication, le prix de 15 des 20 principales crypto-monnaies répertoriées par CoinDesk avait augmenté.

Le récit principal du marché s’est déplacé vers les altcoins (crypto-monnaies alternatives), alors que la domination du marché du bitcoin continue de baisser. Au début de la semaine, les jetons associés aux blockchains de couche 1, y compris l’avalanche (AVAX) et le solana, continuent d’attirer l’attention du marché alors que les frais de transaction de l’éther augmentent.

Le point de vue du technicien

Bitcoin fait face à une résistance de près de 64 000 $, support entre 55 000 $ et 60 000 $

Bitcoin (BTC) continue de se négocier dans une fourchette étroite, bien que les acheteurs semblent détenir un support supérieur à 60 000 $. Les indicateurs à court terme sont neutres, même si les replis pourraient être limités compte tenu d’une série de cassures de prix au cours du mois dernier.

Si les acheteurs ne parviennent pas à détenir 60 000 $, un support inférieur autour de la moyenne mobile de 50 jours, actuellement proche de 55 000 $, pourrait stabiliser un recul.

Après être resté stable vendredi, Bitcoin est passé à près de 63 000 $ au moment de la publication de First Mover Asia, en hausse de près de 4% au cours du week-end.

Pour l’instant, la dynamique haussière ralentit, ce qui suggère qu’une période de consolidation pourrait persister à court terme. Finalement, les indicateurs suggèrent que l’élan pourrait s’améliorer pour soutenir une cassure du BTC au-dessus de 65 000 $ sur la base de rendements historiques positifs au quatrième trimestre.

Événements importants

Soyez à l’affût des éléments suivants aujourd’hui :

Sur CoinDesk TV

Au cas où vous l’auriez manqué, voici les épisodes les plus récents de « First Mover » sur CoinDesk TV :

Le PDG et fondateur de Circle, Jeremy Allaire, sur le rapport Stablecoin de la Maison Blanche

Les hôtes de «First Mover» se sont entretenus avec le PDG de Circle, l’émetteur stable de l’USDC, Jeremy Allaire, alors que la société fait face à une surveillance croissante de la part des régulateurs au milieu du rapport stablecoin de l’administration Biden. Le PDG de Voyager Digital, Steve Ehrlich, a partagé son point de vue sur le partenariat pluriannuel signé avec les Dallas Mavericks de Mark Cuban. De plus, le cofondateur et président exécutif du Blockchain Research Institute, Don Tapscott, a partagé son point de vue sur la grande plongée technologique dans le métaverse.