Comment les traders de Bitcoin prudemment haussiers utilisent les options pour maintenir l’exposition au BTC | Cryptomonnaie

Voici comment les traders utilisent la stratégie d’options d’inversion du risque pour maintenir une exposition « sûre » à l’action des prix de Bitcoin.

Les traders de Bitcoin (BTC) semblent indécis quant à la prochaine étape et cela se reflète dans le prix oscillant entre 58 400 $ et 63 400 $ au cours des 14 derniers jours. Il y a des signaux baissiers provenant du front réglementaire des États-Unis, mais dans le même temps, les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin dépassant 1,2 milliard de dollars d’actifs sous gestion ont également stimulé les attentes des investisseurs.

Prix ​​du Bitcoin en USD sur Coinbase. Source : TradingView

Un rapport CryptoQuant du 5 novembre a confirmé que les baleines représentaient la plus grande pression de vente ces derniers jours. La ressource de surveillance en chaîne a concentré son attention sur le « rapport des baleines d’échange » – le pourcentage d’afflux provenant des plus gros portefeuilles – et a montré une nette augmentation de la mi-octobre à aujourd’hui.

De plus, le 1er novembre, le département du Trésor américain a exhorté le Congrès à agir rapidement pour promulguer une législation visant à garantir que les émetteurs de pièces de monnaie stables de paiement soient réglementés de la même manière que les banques américaines. Dans la pratique, le rapport recommande que les pièces stables ne soient émises que par des «entités qui sont des institutions de dépôt assurées».

Pourtant, les gestionnaires de fonds institutionnels ont réussi à ajouter 2 milliards de dollars de Bitcoin via des fonds communs de placement en octobre. Selon le rapport de flux CoinShares du 31 octobre, l’ETF de stratégie Bitcoin ProShares, qui a été lancé officiellement le 19 octobre, a représenté 1,2 milliard de dollars d’entrées.

Les options permettent aux traders de parier sur des mouvements haussiers et baissiers

Contrairement à la croyance populaire, les marchés des produits dérivés n’ont pas été conçus pour le jeu et l’effet de levier excessif. Le trading de produits dérivés existe depuis plus de cinq décennies et les traders institutionnels ont tourné leur attention – et leur volume – vers la crypto-monnaie au cours des deux dernières années.

Le sujet est devenu la pièce maîtresse le 7 juillet, lorsque Bloomberg a annoncé un gain de 4,8 millions de dollars sur la négociation d’options du mari de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Dans une communication financière du 2 juillet, Paul Pelosi a déclaré avoir exercé des options d’achat pour acquérir 4 000 actions d’Alphabet, la société mère de Google, à un prix d’exercice de 1 200 $.

Le trading d’options présente différentes opportunités pour les investisseurs qui cherchent à profiter d’une volatilité accrue, à maximiser les gains si le prix reste dans une fourchette spécifique ou à se protéger des fortes baisses de prix. Ces transactions complexes impliquant plus d’un instrument sont appelées structures d’options.

Comment limiter les pertes et garder des gains illimités

Pour ceux qui ne connaissent pas le trading d’options, Cointelegraph a précédemment publié un article détaillant tous les tenants et aboutissants des options, y compris les avantages par rapport au trading de contrats à terme.

Pour couvrir les pertes dues à des fluctuations de prix inattendues, on peut utiliser la stratégie d’options « inversion du risque ». L’investisseur profite d’être long sur les options d’achat, mais paie pour celles-ci en vendant le put. Fondamentalement, cette configuration élimine le risque de négociation latérale des actions, mais comporte un risque substantiel si l’actif se négocie.

Estimation des profits et pertes. Source : Deribit Position Builder

Le commerce ci-dessus se concentre exclusivement sur les options du 31 décembre, mais les investisseurs trouveront des modèles similaires utilisant des échéances différentes. Tout d’abord, il faut acheter une protection contre un mouvement à la baisse en achetant 2,45 BTC put (vendre) des contrats d’options de 44 000 $.

Ensuite, le trader vendra 2 BTC put (vendre) des contrats d’options de 54 000 $ pour compenser les rendements supérieurs à ce niveau. Enfin, acheter 2,20 call (acheter) des contrats d’options de 85 000 $ pour une exposition positive au prix.

Cette structure d’options n’entraîne ni gain ni perte entre 54 000 $ (en baisse de 11,5 %) et 85 000 $ (en hausse de 39 %). Ce faisant, l’investisseur parie que le prix du Bitcoin le 31 décembre à 8h00 UTC sera supérieur à cette fourchette tout en s’exposant à des gains illimités et à une perte maximale de 0,455 BTC.

Il n’y a aucun coût associé à cette structure d’options, mais la bourse exigera un dépôt de marge pour couvrir les pertes potentielles. Gardez à l’esprit que le minimum d’options négociées sur la plupart des bourses de produits dérivés est de 0,10 BTC.