XRP short squeeze entrant alors que Ripple vise 2,50 $, les traders devraient bientôt ressentir de la pression | Cryptomonnaie

Le prix du XRP obtient un fort rebond et un support contre le support critique d’Ichimoku.

Une cassure haussière est probable si le XRP peut clôturer à 1,21 $ ou au-dessus.

Opportunité d’achat à faible risque et à haut rendement à venir.

Le prix du XRP a été une source de frustration pour les traders et les traders. Étant donné que XRP a passé quarante-cinq des cinquante et un derniers jours à négocier soit entièrement dans le cloud, soit partiellement dans le cloud, il n’est pas étonnant que cette frustration se soit produite.

Prix ​​XRP positionné pour une cassure haussière ; la cible est de 2,50 $

Le prix du XRP pourrait être prêt pour une hausse massive et explosive. Initialement, XRP semblait sur le point de commencer sa percée le 3 novembrerd, mais il s’est rapidement vendu et est revenu à l’intérieur du Cloud. Après cela, cependant, les traders sont intervenus et ont confirmé leur soutien contre les Kijun-Sen, Tenkan-Sen, Senkou Span A et Senkou Span B – tous dans les zones de valeur de 1,09 $ à 1,14 $. Si le test de ces niveaux d’Ichimoku a confirmé un support, alors une opportunité d’achat pourrait se présenter.

L’idée de transaction longue hypothétique serait un ordre stop d’achat à 1,21 $, un ordre stop à 1,07 $ et un objectif de profit à 2,50 $. Une entrée agressive serait correcte lorsque le prix XRP atteint le niveau d’entrée, alors qu’une entrée conservatrice attendrait une clôture quotidienne autour de ce niveau d’entrée avant de s’engager. Le stop loss est placé juste en dessous du Cloud. L’objectif de profit à 2,50 $ est basé sur la proximité du niveau d’expansion de Fibonacci à 161,8% (2,31 $) par rapport au nombre psychologique de 2,50 $.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

Aussi haussier que soit le prix intraday actuel, la prudence doit être maintenue. L’action des prix XRP a donné plusieurs opportunités d’achat au cours des deux derniers mois, mais les acheteurs n’ont montré aucun suivi. Tout échec à attirer des acheteurs au-dessus de 1,22 $ pourrait positionner XRP pour un autre faux. De plus, le biais haussier sera invalidé s’il y a une nouvelle clôture quotidienne en dessous de 1,00 $.