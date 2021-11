La consolidation de Cardano se poursuit, ADA attend une nette cassure à 4,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est extrêmement baissier dans le système Ichimoku Kinko Hyo – mais peu de ventes de suivi se produisent.

Des opportunités d’aller longtemps existent.

Les cycles de temps indiquent un mouvement majeur imminent.

L’action des prix de Cardano reste restreinte et plate. Le dernier mouvement important pour Cardano a eu lieu le 27 octobre, lorsque le prix est passé de 2,13 $ à 1,90 $. Depuis lors, Cardano a eu du mal à maintenir le niveau de 2,00 $.

Le prix Cardano montre une opportunité d’entrée anticipée

Le prix de Cardano montre une opportunité d’entrée précoce sur le côté long du marché. Le graphique du point et de la figure d’inversion de 0,01 $/3 cases ci-dessous (à gauche) montre une entrée longue hypothétique avec un ordre d’achat stop à 2,05 $, un stop loss à 2,01 $ et un objectif de profit projeté à 2,15 $. Deux événements techniques majeurs se produiraient simultanément à l’entrée : la confirmation d’un modèle de faux-semblant baissier et une conversion d’un marché baissier en un marché haussier.

Alors que le risque de récompenser le prix Cardano peut sembler absent sur le graphique 0,01 $/3 cases, le graphique 0,02 $/3 cases montre une configuration similaire mais potentiellement plus rentable. L’idée d’entrée sur le graphique à 0,02 $/3 cases est basée sur un modèle de pôle, et donc l’entrée suit essentiellement la colonne actuelle de Os . En conséquence, l’entrée se trouve sur l’inversion à 3 cases de la colonne actuelle de Os, le stop loss est à quatre cases en dessous de l’entrée et l’objectif de profit, basé sur la méthode de cible de profit vertical dans l’analyse des points et des figures, est à 2,54 $.

ADA/USD 0,01 $/boîte (à gauche) et 0,02 $/3-boîte (à droite) Tableaux de points et de chiffres d’inversion

Les graphiques en points et en chiffres ont tous deux des niveaux d’invalidation à surveiller. L’idée longue sur le graphique à 0,01 $/3 cases est invalidée si une nouvelle colonne Os se développe et passe en dessous de 1,92 $. Pour le graphique à 0,02 $/3 cases, l’invalidation de l’entrée ne se produira que si une nouvelle colonne O se développe après l’entrée longue.