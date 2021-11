Shiba Inu positionné pour une opportunité d’achat, Elliot Wave pointe à 0,000117 pour Shiba | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu rebondit pour revenir au-dessus des niveaux de support cruciaux.

Elliot Wave Analysis prévoit qu’un mouvement vers 0,000117 $ pourrait être juste à venir.

Certaines mises en garde sont nécessaires pour que Shiba Inu s’étende plus haut car les risques de baisse persistent.

Le prix du Shiba Inu a subi une intense pression d’achat dans la dernière partie de la séance de négociation de vendredi, clôturant à un niveau stupéfiant de 37% au-dessus du plus bas de vendredi. Cependant, les traders doivent pousser Shiba Inu au-dessus de deux zones de résistance supplémentaires pour confirmer une nouvelle phase d’expansion haussière.

L’analyse des vagues de Shiba Inu Elliot indique que la vague 5 vient de commencer

L’action des prix de Shiba Inu, bien que volatile et imprévisible, est presque de nature classique avec la façon dont elle s’est négociée en ce qui concerne la théorie des vagues d’Elliot. En supposant que la vague 4 se termine juste sur le retracement de Fibonacci de 61,8% à 0,000043 $, la fourchette de prix future à laquelle la vague 5 pourrait probablement se terminer peut être prévue. Pour ceux qui diraient que le plus bas de vendredi au retracement de Fibonacci à 61,8 % n’est pas considéré comme une vague 4, je demanderais à ces critiques de se souvenir de la règle : la vague 4 ne peut pas dépasser la vague 3. La vague 4 ne s’étend pas souvent au-delà de 50 %. de la vague 3 – mais c’est une ligne directrice, pas la règle.

L’objectif de la vague 5 pour le prix de Shiba Inu est de 0,000117 $ et est basé sur le retracement Fibonacci inverse de 161,8% de la vague 4. Cependant, pour atteindre cette zone de valeur, Shiba Inu doit clôturer à 0,000067 $ ou plus. Une clôture au-dessus de 0,000067 $ ramènerait Shiba Inu dans une phase d’expansion haussière complète au sein de l’Ichimoku Kinko Hyo. De plus, la clôture serait au-dessus du plus haut du swing de vendredi et au-dessus du deuxième nœud de volume le plus élevé dans le profil de volume.

Si le prix du Shiba Inu est proche de 0,000067 $, les oscillateurs soutiendront considérablement le biais haussier. Une divergence haussière cachée est présente dans l’indice de force relative, tandis que le RSI est juste au-dessus de la première condition de survente. De même, l’indice composite montre une divergence haussière cachée tout en se négociant près d’une zone de support au sein de cet oscillateur.

Graphique Ichimoku journalier SHIBA/USDT

Alors que la configuration actuelle du prix du Shiba Inu penche fortement du côté haussier, des risques à la baisse subsistent. L’invalidation du biais haussier actuel se produira si les acheteurs ne peuvent pas pousser Shiba Inu à 0,000067 $. Un signe avant-coureur indiquant qu’un mouvement correctif plus profond pourrait se produire est toute clôture quotidienne en dessous du retracement de Fibonacci de 50 % à 0,000049 $.