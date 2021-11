Le prix du MATIC pourrait doubler si Polygon peut briser cet obstacle crucial | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC oscille entre les barrières de 2,21 $ et 1,76 $ depuis environ dix jours.

Une clôture quotidienne au-dessus du niveau de 2,21 $ déclenchera un mouvement volatil à 4 $ après une ascension de 100 %.

Si Polygon crée un plus bas inférieur à 1,76 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du MATIC a connu une augmentation considérable de la pression d’achat le 28 octobre qui a brisé deux barrières cruciales mais n’a pas réussi à poursuivre cette hausse. En conséquence, Polygon est revenu et attend une autre injection de volatilité pour surmonter les obstacles. Ce mouvement propulsera le jeton de couche 2 vers de nouveaux sommets.

Prix ​​MATIC à la recherche de volatilité

Le prix MATIC a établi trois sommets égaux à 1,76 $ et trois sommets plus élevés depuis le 7 juin. La connexion de ces points de swing à l’aide de lignes de tendance révèle la formation d’un triangle ascendant. Cette formation technique prévoit un 150% à 4,32 $, obtenu en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 1,76 $.

Le prix du MATIC a franchi ladite barrière le 28 octobre et a augmenté de 24% en une seule journée. Cependant, les traders Polygon ont perdu leur charme, annulant presque tous les gains sur neuf jours. Maintenant, le prix du MATIC s’enroule juste au-dessus du plancher de support de 1,76 $, suggérant qu’un mouvement volatil est en route.

Pour déclencher cette hausse, le prix MATIC doit avoir suffisamment de carburant pour franchir les barrières de résistance de 2,03 $ et 2,21 $. Cela permettra à Polygon de lancer une hausse de près de 100% qui propulsera le prix MATIC à un nouveau sommet historique à 4,32 $.

Graphique MATIC/UDT 1 jour

Si la consolidation en cours entraîne une pression de vente accrue qui pousse le prix du MATIC à franchir 1,76 $ et produit une clôture quotidienne en dessous, cela invalidera la thèse haussière du triangle ascendant.

Ce mouvement déclenchera probablement une vente de panique, faisant encore baisser le prix du MATIC jusqu’au plancher de support suivant à 1,56 $.