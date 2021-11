Prédiction de prix Solana: SOL fera face à un ralentissement temporaire avant 400 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana pourrait subir un retracement mineur alors que l’IRM se réchauffe d’un signal de vente imminent.

Dans certains cas, SOL pourrait retester le plancher de support de 216,9 $ avant de lancer une ascension de 88 % à 407 $.

Une clôture quotidienne en dessous de 204 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana semble suspendu après avoir franchi un obstacle crucial, suggérant une indécision parmi les acheteurs. Une éventuelle résolution de cette condition entraînera probablement une explosion du SOL vers de nouveaux sommets.

Le prix de Solana attend un biais directionnel

Le prix de Solana a établi trois sommets égaux à une barrière de résistance de 216 $ entre le 9 septembre et le 2 novembre. Entre ces points d’oscillation, SOL a également créé deux bas d’oscillation distinctifs, l’un plus haut que l’autre, entraînant la formation d’un motif en forme de tasse et de poignée.

Cette formation technique prévoit une ascension de 88 % à 407 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le bas swing à la barrière de résistance horizontale à 216 $.

Bien que cet objectif théorique place le prix de Solana à un nouveau sommet historique, les investisseurs doivent être conscients que l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) a affiché une «flèche jaune vers le bas» sur le graphique journalier, suggérant qu’une nouvelle poursuite de la tendance haussière entraîner un signal de vente rouge « un » qui prévoit une correction de un à quatre chandeliers pour SOL.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent être conscients d’une correction potentielle.

Indépendamment de ce recul, le prix de Solana connaîtra un arrêt au stand à 310 $, coïncidant avec le niveau d’extension de Fibonacci 100 % basé sur les tendances. Le nettoyage de cette zone la propulsera vers la cible prévue à 407 $.

Graphique 1 jour SOL/USDT

D’un autre côté, si le prix de Solana ne monte pas et que la correction le fait tomber à 216 $, les acheteurs auront une autre chance de remonter. Si les vendeurs submergent la pression d’achat, produisant un plus bas inférieur à 204 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait explorer plus bas et revoir le plancher de support de 178 $ ou 166 $.