Le prix de SafeMoon semble prêt à doubler alors que les acheteurs font preuve de force | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a connu un retracement après avoir triplé dans la seconde moitié d’octobre.

La correction a trouvé des planchers de soutien stables, suggérant qu’une autre hausse de 104 % est en route.

Une rupture de la position de 0,00000310 $ invalidera la thèse haussière de SAFEMOON.

Le prix de SafeMoon semble prêt à relancer une nouvelle hausse après cinq jours de correction. SAFEMOON oscille actuellement entre deux barrières cruciales, et une reprise est susceptible de commencer ici.

Prix ​​SafeMoon prêt à être lancé

Le prix de SafeMoon a augmenté d’environ 240 % entre le 20 et le 29 octobre, faisant passer SAFEMOON de 0,00000185 $ à 0,00000615 $. Bien que ce rallye ait été impressionnant, les investisseurs ont continué à enregistrer des bénéfices pour les cinq prochains jours, permettant à SAFEMOON de perdre 34% de sa valeur de marché.

Actuellement, le prix de SafeMoon oscille entre 0,00000377 $ et 0,00000470 $ et est le meilleur endroit pour que l’altcoin démarre une reprise. Le rallye haussier qui en résulte devrait toutefois franchir le niveau de résistance de 0,00000558 $ pour effectuer une course de 65% à la première cible à 0,00000774 $. Le franchissement de cette barrière poussera probablement le prix de SafeMoon au prochain à 0,00000951 $, ce qui représente une hausse de 100 % à partir de 0,00000453 $.

Dans certains cas, le prix SafeMoon pourrait également étendre cette longueur d’avance au plus haut historique à 0,00000966 $.

SAFEMOON/USDT 1 jour

D’un autre côté, si le prix de SafeMoon ne parvient pas à se maintenir au-dessus du plancher de support de 0,00000377 $, il est probable qu’il revisite la prochaine barrière à 0,00000310 $. Si les vendeurs poussent SAFEMOON à produire une clôture journalière en dessous, cela invalidera la thèse haussière.

Ce mouvement pourrait également déclencher une descente de 50% vers le prochain niveau de support à 0,00000151 $, où l’altcoin tentera de faire un autre retour. Cependant, cela est peu probable car le prix de SafeMoon annule sa tendance à la baisse.