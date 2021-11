La pression de vente d’Ethereum devrait se poursuivre, pourquoi la baisse de l’ETH à 4 000 $ est haussière | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum est confronté à un faible volume de transactions et à des transactions unidirectionnelles au cours de la séance de négociation du samedi.

Premier niveau de support Ichimoku actuellement testé.

Le prochain Kumo Twist pourrait déclencher une nouvelle pression d’achat.

L’action des prix Ethereum est relativement inchangée par rapport à vendredi. La marche lente et délibérée vers le sud se poursuit. Les acheteurs qui sont pour la plupart vacants peuvent attendre une remise plus importante avant de réintégrer le marché.

Le prix de l’Ethereum revenir à 4 000 $ serait une bonne chose

Le prix Ethereum en est actuellement à sa troisième baisse consécutive. Cette décision intervient juste après qu’Ethereum a atteint un nouveau record historique le 3 novembrerd. Ethereum pourrait probablement pousser le Kijun-Sen à la valeur de 4 000 $ ce week-end, créant le premier test de ce niveau depuis qu’il a dépassé ce niveau le 1er octobre.st. Compte tenu de la nature des performances historiques de l’action des prix du week-end, il serait attendu qu’Ethereum baisse.

Les oscillateurs sur le graphique journalier soutiennent également une poussée vers le sud. Les bandes Optex et l’indice de force relative montrent une légère courbe plus basse, mais rien d’aussi extrême que l’indice composite. L’indice composite a un crochet très raide, presque vertical à son angle actuel. Étant donné que l’indice composite est souvent en tête de l’indice de force relative et des bandes Optex, l’extrême de sa pente laisse présager une très forte probabilité d’une poussée plus profonde vers le sud. Mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose pour le prix Ethereum.

Depuis qu’ils ont atteint de nouveaux sommets historiques près de la zone de valeur de 4 500 $, les acheteurs ont suscité peu d’intérêt. Un repli est probablement nécessaire pour que l’intérêt revienne du côté acheteur. Et dans une perspective haussière à long terme, un repli le plus tôt possible serait nécessaire pour empêcher un mouvement correctif encore plus profond. Un phénomène au sein du système Ichimoku connu sous le nom de Kumo Twist (lorsque Senkou Span A croise au-dessus de Senkou Span B) peut souvent présager lorsqu’un retournement de marché se produit. Le prochain Kumo Twist aura lieu le 9 novembree. Si Ethereum continuait à se redresser à cette date, un mouvement correctif inférieur à 4 000 $ se produirait probablement.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Au lieu de cela, si Ethereum revient au Kijun-Sen et peut rester à ces 4 000 $ vers le 9 novembree, un creux de swing mineur se sera développé près du Kumo Twist, donnant à Ethereum le cycle de temps et les niveaux de prix nécessaires pour déclencher une autre étape plus élevée.