Niveaux de prix Polkadot à surveiller la semaine prochaine: DOT pourrait corriger à 40 $ | Cryptomonnaie

La dynamique des prix du polkadot s’est ralentie après avoir atteint de nouveaux sommets historiques.

Les achats se sont taris, limitant le potentiel de hausse à court terme.

Un nouveau test de la cassure au-dessus du nuage sur le graphique hebdomadaire est probable.

Le prix de Polkadot est susceptible de combler un écart qui existe entre les chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen quotidien. Cependant, les écarts ne durent pas longtemps entre les chandeliers et le Tenkan-Sen, une configuration commerciale de réversion moyenne est donc probable.

Le prix de Polkadot devrait chuter à 40 $ pour être testé comme support

L’action des prix de Polkadot a été extrêmement haussière, mais il est temps pour les traders de montrer leur conviction. Depuis la clôture du 15 octobree chandelier hebdomadaire au-dessus du Cloud, un écart important entre l’hebdomadaire Tenkan-Sen a existé. Parce que ces écarts ne durent pas longtemps et parce que le prix s’est encore éloigné du Tenkan-Sen, il est de plus en plus probable que la fermeture de cet écart arrive bientôt – et le week-end est le moment idéal pour qu’un tel mouvement se produise.

L’hebdomadaire Tenkan-Sen et le sommet du Cloud (Senkou Span B) partagent la même zone de valeur de 40 $. En raison de ce niveau de prix partagé, le prix Polkadot devrait trouver de nombreux acheteurs à ce niveau. De plus, la partie supérieure d’un nœud à volume élevé dans le profil de volume 2021 est également présente. Si les traders défendent 40 $ comme support, alors une autre étape plus élevée vers de nouveaux sommets historiques commencera.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOT/USDT

Le niveau de support principal suivant à surveiller est à 32 $. 32 $ est de loin le niveau de prix le plus important sur le graphique hebdomadaire car il contient le point de contrôle du volume 2021, le Kijun-Sen hebdomadaire et le bas du nuage (Senkou Span A). Alors que 32 $ sont forts, les traders doivent se méfier de toute poussée au cours du week-end qui pourrait prolonger un prix de Polkadot proche en dessous du nuage. Une clôture à ou en dessous de 31 $ pourrait déclencher une vente réactive sous la forme d’un stop run.