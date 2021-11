Niveaux de prix MATIC à surveiller la semaine prochaine: Polygon vulnérable en dessous de 1,50 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC doit maintenir des zones de support proches pour maintenir un biais haussier.

Un fort soutien à court terme pourrait être menacé pendant les séances de bourse du week-end.

Cette analyse identifie deux « points de défaillance » qui doivent être observés.

L’action des prix MATIC devrait être observée avec attention ce week-end. Malgré l’établissement d’une nouvelle clôture hebdomadaire la plus élevée de tous les temps, le prix MATIC reste sous des signes d’avertissement technique baissiers sur le graphique hebdomadaire.

Le prix MATIC est sur le point de confirmer un marché haussier sur le graphique hebdomadaire

Le prix MATIC n’est pas encore confirmé haussier – sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, il y a des raisons claires et indéniables d’avoir un biais robuste et haussier. Le graphique hebdomadaire, cependant, ne le fait pas. L’indice de force relative reste dans ses conditions de marché baissier car le MATIC n’a pas encore atteint un croisement haussier au-dessus de 70. L’indice de force relative hebdomadaire oscille entre les deux niveaux de surachat de 55 et 65 depuis la semaine du 25 juin.e!

Le premier point de défaillance à observer est un retour et une clôture en dessous de la ligne de tendance supérieure du biseau ascendant. Ce serait un signal d’avertissement nettement baissier. Cependant, l’hebdomadaire Tenkan-Sen et Kijun-Sen partagent une zone de support entre 1,62 $ et 1,65 $, donc tout mouvement en dessous de cette ligne de tendance supérieure peut être annulé rapidement si les acheteurs viennent soutenir le prix MATIC.

Le deuxième point d’échec, qui signalerait une capitulation massive, serait une rupture de la ligne de tendance inférieure du biseau ascendant jusqu’à une clôture en dessous du 1er octobre.st hebdomadaire ouvert à $1.11. En dessous de cette zone de valeur, le profil de volume 2021 s’éclaircit considérablement et une liquidation dans la crypto-sphère se produirait probablement.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MATIC/USDT

Le prix MATIC doit rester au-dessus de la ligne de tendance supérieure du coin haussier pour invalider tout ou partie des points de défaillance. Bien sûr, MATIC peut négocier en dessous de cette ligne de tendance autant qu’il le souhaite, mais tant que les chandeliers hebdomadaires se ferment au-dessus de cette ligne de tendance, la dynamique haussière devrait prendre le dessus sur le graphique hebdomadaire.