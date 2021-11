Prise de bénéfices de Solana pour présenter une opportunité d’achat pour SOL à 210 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana connaît des prises de bénéfices depuis qu’il a atteint de nouveaux sommets historiques.

Des écarts importants entre les chandeliers et certains niveaux d’Ichimoku laissaient présager un retour à la moyenne.

Un nouveau test de la zone de résistance précédente en tant que support est nécessaire pour aider à confirmer une tendance haussière.

L’action des prix de Solana a été un leader dans l’espace altcoin, poussant vers de nouveaux sommets historiques et poussant les anciennes crypto-monnaies à forte capitalisation boursière à la baisse. En conséquence, des prises de bénéfices avant le week-end étaient attendues.

Le prix Solana présente un moment d’achat à la baisse pendant le commerce du week-end

Le prix Solana est susceptible de donner aux commerçants qui ont raté l’avance la plus récente une deuxième chance d’entrer. La récente baisse des prix était attendue, surtout compte tenu des écarts importants entre les chandeliers de jeudi et vendredi et le Tenkan-Sen. Un comportement anormal au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est la façon dont l’action des prix réagit aux écarts entre les chandeliers et le Tenkan-Sen. Les écarts ne sont pas tolérés longtemps en Ichimoku, et il y a souvent un retour à l’équilibre en quelques périodes.

Graphique Ichimoku journalier SOL/USDT

Le niveau probable de soutien à court terme qui devient une opportunité d’achat pour le prix Solana est la zone de valeur de 210 $. 210 $ se situent entre les quotidiens Tenkan-Sen et Kijun-Sen et offrent une marge de manœuvre suffisante si les vendeurs poussent les fourchettes de prix entre les deux. Une configuration commerciale hypothétique serait un ordre d’achat limité entre 205 $ et 210 $ avec un stop loss légèrement inférieur au Kijun-Sen (192 $) et un objectif de profit juste au-dessus de l’expansion de Fibonacci de 161,8% à 266,50 $.

Un signal indiquant qu’un retracement plus profond pourrait se produire serait toute clôture quotidienne inférieure à 200 $. Cela créerait des conditions pour que les traders poussent le prix de Solana vers le retracement hebdomadaire de 50 % de Fibonacci à 150 $.