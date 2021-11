Le prix du Dogecoin devrait gagner 70% si DOGE brise ces obstacles | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin montre une série de hauts et de bas plus élevés, suggérant qu’une reprise est en cours.

DOGE doit franchir les obstacles de 31 $ et 0,36 $ pour rallier 70 % à 0,45 $.

Une rupture du plancher de support de 0,196 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin se consolide depuis près de six mois sans remontée palpable. Bien que cette action sur les prix soit ennuyeuse, DOGE semble être dans une phase d’accumulation similaire à Shiba Inu avant d’éclater.

Le prix du Dogecoin attend des mouvements explosifs

Le prix du Dogecoin est resté bloqué sous le niveau d’extension de 50 % de Fibonacci à 0,45 $ pendant environ six mois. Cette action de consolidation des prix pour DOGE semble changer car les acheteurs sont prêts à pousser le meme coin plus haut.

Depuis octobre, le prix du Dogecoin a atteint des hauts et des bas plus élevés, suggérant une tendance à la hausse. Pour que cette tendance haussière se poursuive, DOGE doit franchir deux barrières à 0,31 $ et 0,36 $. Le basculement de ces niveaux en planchers de support confirmera une résurgence des acheteurs et propulsera le prix Dogecoin à 0,45 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Cette ascension constituerait un gain de 70% par rapport à la position actuelle.

Dans un cas très haussier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE transforme le plafond de 0,45 $ en une plate-forme de lancement, ce qui pourrait déclencher une augmentation massive des sommets de 2021 à 0,75 $.

Graphique DOGE/USDT 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières à court terme, si le prix du Dogecoin ne parvient pas à briser 0,31 $ ou 0,36 $, cela impliquera une faible pression d’achat ou une pression de vente accrue. Quoi qu’il en soit, cela pourrait entraîner une baisse vers le niveau de support stable à 0,19 $.

Si le prix Dogecoin produit un plus bas inférieur à ce point de départ, cela invalidera la thèse haussière.