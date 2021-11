SafeMoon trouve du soutien et se positionne pour un retour à 0,000007 $ | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon a été la définition de ce à quoi ressemblent les whipsaws dans le trading de crypto-monnaies.

Les traders de prises de bénéfices et de réversion à la moyenne font chuter SafeMoon alors que le marché se bat pour l’équilibre.

La route vers 0,000007 $ peut être difficile mais pas insurmontable.

Le prix de SafeMoon a retracé plus de 46% par rapport aux nouveaux sommets historiques établis le 29 octobree. SafeMoon reste 40% en dessous de ses sommets historiques. Une forte zone de confluence de support peut limiter et accroître la pression vendeuse.

Le prix de SafeMoon plonge de près de 50% et trouve du soutien

Le prix de SafeMoon est à un point d’inflexion. Un écart massif entre le sommet du Cloud (Senkou Span B) et le Kijun-Sen indique que tout mouvement en dessous du Kijun-Sen pourrait déclencher une intense pression de vente pour tester Senkou Span B comme support. Cependant, un support existe entre ces deux niveaux d’Ichimoku.

Le retracement de Fibonacci à 50 % tiré du plus haut historique au plus bas de la barre forte hebdomadaire est de 0,0000039 $. Partageant cette zone de valeur est le Tenkan-Sen hebdomadaire (rayon bleu, horizontal) à 0,0000040 $. Le prix de SafeMoon a rebondi quatre fois sur le retracement de Fibonacci à 50 % au cours des six derniers jours. Quelle est la probabilité que cette zone de confluence se maintienne comme support ? Les oscillateurs peuvent nous donner un indice.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier. Il n’a pas encore testé le premier niveau de survente dans un marché haussier (50) depuis qu’il est passé à 100, mais il a rebondi à 55. Cela indique que la dynamique pourrait continuer à la hausse. De plus, l’indice composite a créé un plus bas plus bas et marqué des plus bas extrêmes, augmentant la probabilité que le prix SafeMoon trouve au moins un certain équilibre dans sa zone de valeur actuelle.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

Toute clôture inférieure au ratio de Fibonacci de 50 % pourrait déclencher une pression de vente accrue pour le prix de Safemoon. L’expansion de Fibonacci à 161,8% se situe juste au-dessus du point de contrôle du volume 2021 à 0,0000026 $ et au-dessus de Senkou Span B à 0,0000024 $. Si le prix de SafeMoon peut maintenir un support proche du retracement de Fibonacci de 50%, le scénario le plus probable est un marché de consolidation.