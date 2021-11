Le prix du XRP démarre une ascension de 80%, un nouveau test des sommets de 2018 est probable | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est sorti d’un motif triangulaire symétrique le 2 novembre.

Le retest de 1,137$ confirme le début d’une remontée à 2$.

Une rupture du plancher de support de 1,05 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

L’action des prix XRP au cours des deux derniers mois a été terne, pour rester le moins. Le 2 novembre, cette perspective a changé lorsque les traders Ripple ont franchi une barrière de résistance cruciale qui a déclenché un rallye haussier potentiel.

Le prix XRP révèle des signes haussiers

Le prix XRP a établi plusieurs sommets inférieurs et plus bas à partir du 8 août. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance révèle la formation d’un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit une ascension de 80% à 1,97 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le bas swing au point de rupture à 1,1 $.

Bien que le prix du XRP ait franchi la ligne de tendance supérieure de cette configuration, une clôture quotidienne au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 1,13 $ ajoute de la crédibilité à la reprise. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Ripple continue son ascension vers la prochaine barrière cruciale à 1,41 $.

Si les acheteurs parviennent à pousser le prix XRP au-dessus de ce niveau et à le maintenir, cela indiquera une étape importante et renforcera encore le passage à 2 $.

La montée à 2 $ n’est que le début car la tendance haussière pourrait s’étendre à 161,8% d’extension de Fibonacci basée sur la tendance à 2,32 $. Dans un cas très haussier, cependant, le prix du XRP pourrait évoluer pour retester le niveau psychologique de 3 $ ou les sommets historiques à 3,31 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Bien que le prix du XRP semble haussier, il doit se maintenir au-dessus du plancher de support de 1,13 $ pour avoir une chance de rebond. Une violation de cette barrière réduira le jeton de remise à 1,05 $. Ici, les acheteurs peuvent tenter de revenir. Cependant, une clôture journalière en dessous de cette barrière invalidera la thèse haussière du triangle symétrique.