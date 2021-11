Shiba Inu se rapproche de la cassure de 200% alors que SHIB se prépare à manger un autre zéro | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 32% alors qu’il rebondissait sur la ligne de tendance inférieure du drapeau, faisant allusion à une cassure.

Une clôture quotidienne décisive au-dessus de 0,0000649 $ confirmera le début d’une ascension de 220% à 0,000197 $.

Si SHIB produit une clôture convaincante en dessous de 0,0000479 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix de Shiba Inu traverse un modèle de continuation qui suggère qu’une cassure est proche. Cependant, se libérer de cette configuration prévoit une reprise massive qui pourrait plus que tripler la valeur marchande de SHIB. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près le tueur de Dogecoin.

Le prix Shiba Inu prépare un assaut frontal

Le prix de Shiba Inu traverse un modèle de continuation connu sous le nom de drapeau haussier. SHIB a établi un nouveau sommet le 28 octobre à 0,0000885 $ après avoir progressé de 220 % en six jours environ. Ce mouvement constitue un mât de drapeau, et ce qui a suivi a été une consolidation sous la forme de hauts et de bas plus bas, ce qui a abouti à la formation d’un drapeau.

La formation technique prévoit une ascension de 220%, déterminée en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture pour révéler la cible à 0,000197 $. Cependant, une cassure se produira si le prix de Shiba Inu produit une clôture quotidienne supérieure à 0,0000649 $. Il est conseillé aux investisseurs d’attendre une confirmation secondaire qui arrive après que SHIB ait établi un sommet supérieur au-dessus de 0,0000781 $.

Bien que l’ascension soit simple, les acteurs du marché devraient s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu ralentisse autour de 0,000123 $, ce qui est l’objectif haussier du modèle de fanion haussier qui a éclaté le 20 octobre.

Graphique SHIB/USDT en 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Shiba Inu teste à nouveau 0,0000479 $, cela créera un modèle de double fond improvisé qui permettra aux traders de relancer la tendance haussière. Cependant, si les acheteurs ne parviennent pas à défendre cette barrière, cela invalidera la thèse haussière du drapeau haussier, poussant SHIB à entrer dans la zone de demande, s’étendant de 0,0000328 $ à 0,00000446 $.