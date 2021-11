Cardano vacille vers 1,50 $ alors que les acheteurs évitent l’ADA | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de se déprécier par rapport à ses pairs, trouvant peu de répit.

Des conditions commerciales moroses susceptibles de persister.

Cardano est en passe de clôturer sa dixième clôture hebdomadaire consécutive en dessous de son ouverture hebdomadaire.

Le prix de Cardano a été un leader des crypto-monnaies à capitalisation boursière supérieure dans une variable et une seule variable : la durée des pertes hebdomadaires consécutives. Malgré des conditions privilégiées pour capitaliser sur les niveaux de survente primaire, les acheteurs restent à l’écart de Cardano.

Le prix de Cardano n’attire même pas les traders longs spéculatifs malgré de fortes lectures survendues

L’action des prix Cardano est très intéressante du point de vue de l’analyse technique. L’un des comportements les plus particuliers de Cardano est la nature de ses bandes Optex. Cardano est singulier parmi ses pairs et l’espace de crypto-monnaie pour combien de temps il a passé à négocier à des niveaux extrêmement bas dans les bandes Optex. Lorsque les crypto-monnaies atteignent les niveaux de survente extrêmes dans les bandes Optex, elles rebondissent presque toujours hors de cette zone. Cardano est à l’opposé – il est bloqué aux plus bas extrêmes et ce depuis près de deux mois.

Un autre niveau de survente important pour le prix Cardano est la lecture de l’indice composite sur le graphique hebdomadaire. La valeur actuelle de l’indice composite de -11,2 est la deuxième valeur la plus basse du graphique hebdomadaire de Cardano de toute son histoire ! Cependant, la divergence haussière cachée est très intéressante avec la valeur de l’indice composite et le graphique en chandeliers. Une divergence haussière cachée se produit lorsqu’un oscillateur imprime un plus bas plus bas et que le graphique en chandelier imprime un plus bas plus haut – c’est un avertissement qu’une poursuite de la tendance haussière précédente est imminente.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ADA/USD

Le fait de ne pas détenir 1,90 $ comme support invaliderait probablement tout potentiel de hausse anticipé. Dans ce cas, le niveau de 1,50 $ est la prochaine zone de support probable.