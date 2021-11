Le prix du Dogecoin risque un crash flash vers 0,10 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a récemment chuté en dessous d’un modèle à triple fond sur son graphique Point & Figure.

Le dernier angle de tendance haussière met en garde contre un mouvement abrupt et rapide vers le sud si les acheteurs ne viennent pas.

Faiblesse actuelle exacerbée par des échanges inférieurs au point de contrôle du volume de 2021

Le prix du Dogecoin montre des signes de traders décevants qui anticipaient une percée imminente vers 0,50 $. Au lieu de cela, les vendeurs ont pu prendre le contrôle et pousser Dogecoin en dessous d’un triple fond, menaçant un retour aux niveaux de prix négociés pour la dernière fois en avril 2021.

Le prix Dogecoin trouve les vendeurs sous contrôle temporaire, vente massive à venir si les acheteurs ne soutiennent pas Dogecoin

Le prix Dogecoin a une véritable menace d’un crash flash imminent. Le motif du drapeau baissier sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,01 $/3 cases montre à quel point Dogecoin est proche d’entrer dans un mouvement de capitulation. Une expansion de Fibonacci tirée de 0,34 $ à 0,19 $ montre que le niveau d’expansion de Fibonacci à 161,8 % est de 0,10 $. Les vendeurs peuvent chercher à capitaliser sur toute faiblesse qui voit Dogecoin tomber en dessous de 0,19 $ pour cibler 0,10 $. Cependant, si la colonne actuelle d’Os devait retracer jusqu’à 0,19 $ et baisser à 0,17 $, alors un modèle de pic se développera, donnant aux traders l’opportunité d’une configuration rapide d’échange de réversion moyenne.

Du côté long du marché, il existe une opportunité commerciale haussière hypothétique pour le prix Dogecoin. L’entrée serait un ordre stop d’achat à 0,34 $, un ordre stop à 0,30 $ et un objectif de profit à 0,50 $. L’entrée est basée sur la rupture d’un triple sommet qui se développerait si une nouvelle colonne X était poussée vers les sommets les plus récents. Cependant, si des échanges de range se poursuivent dans l’intervalle et qu’un triple sommet se développe, l’entrée reste valide.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

La configuration hypothétique du commerce long sera invalidée si le prix Dogecoin tombe en dessous de la zone de valeur de 0,18 $.