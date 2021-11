Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les cryptos stagnent mais on s’apprête à exploser | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin continue de se négocier de manière restreinte.

Le prix de l’Ethereum s’effondre après avoir atteint de nouveaux sommets historiques.

Le prix XRP est le mieux placé pour établir une nouvelle course à des niveaux record.

Le prix du Bitcoin trouve un support solide par rapport aux niveaux clés d’Ichimoku, mais les acheteurs se sont apparemment taris. Le prix de l’Ethreum se positionne peut-être pour un nouveau test du Tenkan-Sen ou du Kijun-Sen. Ripple est susceptible de surpasser Bitcoin et Ethereum s’il peut trouver des acheteurs.

Le prix du Bitcoin maintient une fourchette plate à court terme mais laisse entrevoir une éventuelle cassure



L’action des prix du Bitcoin montre que le chandelier quotidien actuel pourrait développer une deuxième barre intérieure consécutive. Si cela se produit, un modèle de chandelier à trois barres rare mais puissant connu sous le nom d’alerte de compression haussière sera confirmé. Selon Michael C. Thomsett, auteur du



Guide visuel Bloomberg de la cartographie en chandeliers



, l’alerte de compression haussière est l’une des figures d’inversion les plus fortes dans les graphiques en chandeliers japonais. L’une des règles essentielles de ce modèle est que la première barre est noire/rouge, mais les deux chandeliers suivants peuvent être de n’importe quelle couleur. Si elle est confirmée, l’alerte Bullish Squeeze peut présager une augmentation de Bitcoin dans la zone de valeur de 77 000 $.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Tout élan haussier continu sera invalidé si le prix du Bitcoin clôture en dessous du 26 octobre



e



swing bas de 58 317 $.

Le prix de l’Ethereum marque une pause au niveau d’expansion de 61,8% de Fibonacci



Le prix de l’Ethereum n’a pas connu beaucoup de suivi des achats après avoir atteint de nouveaux sommets historiques mercredi. Mais il ne s’est pas vendu non plus. Le niveau de support le plus proche agissant comme support est l’expansion de 61,8% de Fibonacci à 4 493 $. Cependant, Ethereum pourrait envisager de combler l’écart entre les corps des trois derniers chandeliers et le Tenkan-Sen. Si cela se produisait, Ethereum chuterait à 4 280 $. Absence de tout achat au Tenkan-Sen ; les vendeurs peuvent pousser Ethereum au Kijun-Sen pour 4 000 $. C’est le dernier niveau de support Ichimoku avant Senkou Span B à 3 350 $.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Bien qu’une vente massive semble peu probable compte tenu du sentiment haussier actuel et des afflux sur le marché de l’altcoin, les dangers à la baisse demeurent. Mais tout nouveau plus haut historique pourrait probablement invalider tout retracement plus profond. Cela est particulièrement vrai pour Ethereum qui détient les 4 500 $ et développe un nouvel étage.

Le prix du XRP doit rester au-dessus du Cloud pour commencer un nouveau marché haussier



Le prix du XRP pourrait surprendre le marché des crypto-monnaies ce week-end. Sur les trois crypto-monnaies discutées dans cet article, Ripple est la mieux placée pour connaître un rallye massif. Cependant, pour ce faire, il doit rester au-dessus du Nuage, et le Chikou Span doit rester au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert. Ripple doit clôturer à 1,15 $ ou au-dessus pour maintenir le Chikou Span au-dessus des chandeliers.

Le XRP a récemment éclaté au-dessus du Cloud mercredi avec un gain substantiel de 7%. Depuis lors, le prix du XRP a baissé. L’action actuelle des prix n’est probablement qu’un nouveau test de la cassure – un mouvement nécessaire pour amorcer une nouvelle tendance haussière. Si Ripple trouve des acheteurs pour maintenir le support à 1,15 $, les acteurs du marché pourraient voir de nouveaux sommets sur deux mois et une poussée probable vers 1,50 $.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

Si Ripple devait faire face à une vente massive et à un quotidien inférieur à 0,99 $, cela pourrait sonner le glas de tout espoir d’un élan haussier en 2020.