La domination du Bitcoin s’affaiblit alors que les altcoins se rallient | Cryptomonnaie

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, s’échangeait peu entre 60 000 $ et 63 000 $ vendredi avant le rapport sur l’emploi américain. Le prix a également peu changé au cours de la semaine, tandis que les altcoins et les jetons de jeu ont enregistré des gains importants.

Le jeton SOL de Solana a augmenté de 21% cette semaine, franchissant son plus haut historique jeudi. L’éther (ETH) a également atteint un record, atteignant 4 628 $ le 3 novembre. Il est en hausse de 2,4% sur la semaine.

« Les pièces alternatives à l’ETH sont toujours en faveur », a déclaré Daniel Kukan, trader chez Crypto Finance AG.

Le graphique de dominance du bitcoin, qui montre l’étendue de la domination de la crypto-monnaie sur le reste du marché, signale un biais en faveur de l’exposition à l’altcoin, selon Matthew Dibb, COO de Stack Funds.

« Cette tendance va probablement persister à court terme », a-t-il déclaré.

Le graphique montre que la domination du bitcoin diminue à mesure que les altcoins prennent une part plus importante.

« Nous avons vu des offres cohérentes pour les jetons de couche 1 dans toutes les faiblesses du marché », a déclaré Dibb.

Le jeton AVAX d’Avalanche a atteint un sommet historique de 80,29 $ vendredi et est en hausse de 20% sur la semaine. Le DOT de Polkadot a également réalisé des gains importants cette semaine et est en hausse de 20%.

Les pièces liées aux mondes virtuels, ou soi-disant métavers, étaient également à l’honneur après que Facebook a annoncé qu’il allait changer son nom en Meta et entrer dans l’arène.

« Le récent changement de marque de Facebook à Meta oblige le marché de la cryptomonnaie à réévaluer la valeur future de ces concurrents métavers, qui jusqu’à la semaine dernière, beaucoup d’entre eux étaient assez sous-évalués », a déclaré Juan Pellicer, analyste de recherche chez IntoTheBlock.

Decentraland (MANA), un monde virtuel sur la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de monétiser du contenu et des applications, est en hausse de 88% sur la semaine. Sandbox (SAND), également un monde virtuel où les joueurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs expériences de jeu à l’aide de jetons non fongibles, a gagné 132 %.

Les jetons à jouer pour gagner ont également connu une légère hausse. Le jeton AXS d’Axie Infinity est en hausse de 5% sur la semaine et Enjin Coin (ENJ), qui est une plate-forme de communauté de jeu et un marché de biens virtuels avec une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars, est en hausse de 28%.

Enjin a annoncé jeudi avoir formé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir des projets dans son écosystème visant à développer un métaverse décentralisé. Le fonds se concentrera sur les actifs NFT inter-chaînes, les applications numériques à collectionner, les jeux qui exploitent la réalité mixte, les événements virtuels et la construction d’infrastructures multichaînes.