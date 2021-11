Axie Infinity lance un nouveau jeton de récompense dans le jeu DEX propulsant SLP sur la lune | Cryptomonnaie

Axie Infinity, le jeu à gagner de la NFT, a lancé un nouvel échange décentralisé dans son écosystème. Le jeton de récompense du jeu SLP a affiché des gains de près de 100% en réponse à l’annonce avant de revenir à 0,10 $.

Le jeu vidéo basé sur NFT Axie Infinity a annoncé le lancement de son échange décentralisé, Katana. L’annonce a déclenché un rallye du jeton de récompense Smooth Love Potion, SLP a affiché des gains de plus de 100% au cours des dernières 24 heures. Le jeton de récompense du jeu a fait son retour après la baisse du prix en septembre 2021.

Le jeton SLP peut être utilisé pour élever de nouveaux Axies dans le jeu Axie Infinity. SLP est un jeton utilitaire ERC-20 compatible avec le réseau Ethereum. Les SLP peuvent être gagnés en récompense par les joueurs d’Axie Infinity via le mode bataille ou aventure. SLP peut être utilisé pour élever de nouveaux animaux de compagnie numériques, appelés Axies. Il était autrefois connu sous le nom de Small Love Potion.

L’échange décentralisé Katana a été conçu pour réduire la dépendance à l’égard d’Axie Infinity et offrir des liquidités pour les jetons de l’écosystème. Katana agira en tant que fournisseur de liquidités une fois que les utilisateurs auront déposé les deux côtés des actifs d’une paire de négociation dans ses pools de liquidités.

Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus vers un avenir plus prospère pour notre nation

Katana, le Ronin Dex, est en direct !

Vous pouvez désormais déposer des liquidités et échanger des jetons. Les récompenses RON seront activées pour les pools AXS/ETH et SLP/ETH plus tard cette semaine.

