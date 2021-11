Une nouvelle étude révèle quelles villes américaines mènent les embauches de crypto en 2021 | Cryptomonnaie

Les métropoles ont mené les embauches liées à la cryptomonnaie aux États-Unis en 2021, mais les emplois dans l’espace sont bien dispersés à travers le pays, ont révélé les données de LinkedIn.

Une nouvelle étude menée par LinkedIn pour Bloomberg montre qu’il n’y a pas un seul hub pour les spécialistes de la crypto ou de la blockchain aux États-Unis. La recherche parmi les membres de LinkedIn aux États-Unis qui ont répertorié un nouvel emploi au cours des neuf premiers mois de l’année qui correspond aux mots-clés crypto, blockchain, Bitcoin (BTC), Ethereum ou Solidity a révélé qu’environ 53% des emplois crypto sont dispersés à travers les États en petits morceaux.

Alors que la crypto et la blockchain se situent à l’intersection de la finance et de la technologie, le centre financier traditionnel de New York et la technologie de San Francisco ont sans surprise mené le peloton. Los Angeles s’est classée à la troisième place, suivie de Miami et de Chicago.

Diogo Monica, co-fondateur de la société de services de technologie de cryptomonnaie Anchorage Digital, a souligné que les structures organisationnelles décentralisées entraînent une main-d’œuvre distante, en particulier parmi les sociétés de cryptomonnaie. « Cela signifie que les villes et les États avec des impôts moins élevés, une excellente infrastructure et un accès rapide à un aéroport international bénéficieront d’un travail entièrement à distance », a-t-il ajouté.

Une fois ajusté en fonction de la population, l’impact de l’industrie de la cryptomonnaie sur les zones métropolitaines de taille moyenne devient plus clair : pour 100 000 membres LinkedIn, au moins deux personnes ont été embauchées pour ces emplois de cryptomonnaie à Austin, Denver, Raleigh et Salt Lake City. Par exemple, New York est en tête des embauches avec une part de marché de 18,3 %, mais elle a embauché en moyenne 2,8 personnes pour 100 000 membres LinkedIn, tandis qu’Austin, au Texas, a embauché trois personnes pour la même échelle, même si la ville a une part de 2 %.

Les villes américaines font également de leur mieux pour attirer l’industrie de la cryptomonnaie. Le maire de New York nouvellement élu, Eric Adams, a partagé ses plans pour faire de la ville le centre de l’industrie de la crypto-monnaie. Il a également suivi l’exemple du maire de Miami Francis Suarez en déclarant qu’il prendra ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin.