Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC s’enroule alors que le battage médiatique passe de l’ETF au métaverse | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin oscille autour du niveau psychologique de 60 000 $ sans biais directionnel apparent.

Le battage médiatique autour du lancement de l’ETF Bitcoin s’est déplacé vers Metaverse alors que Facebook a été renommé Meta.

Les mesures en chaîne restent haussières pour les perspectives à long terme.

Le prix du Bitcoin a passé environ deux semaines à se consolider autour d’une barrière psychologique et ne montre aucune affinité pour monter ou descendre. Cette indécision indique une volatilité réduite et qu’un mouvement explosif est en route. L’introduction d’un ETF Bitcoin au comptant en attente d’approbation par la SEC pourrait être un moteur fondamental possible d’une telle décision.

ETF à Metaverse, le battage médiatique continue

Bitcoin a été massivement adopté en octobre après que l’anticipation de l’approbation d’un ETF a déclenché une hausse explosive du prix du BTC. Étant donné que les produits approuvés par la SEC étaient des contrats à terme et non au comptant, la communauté était satisfaite de la victoire.

Un développement apparemment important sur un front similaire est l’entrée de Grayscale Investments et son dépôt d’ETF au comptant. La Securities & Exchange Commission (SEC) a pris connaissance du dossier de la société d’investissement le 2 novembre et dispose de 40 jours pour rendre sa décision sur la question.

Alors que certains investisseurs deviennent optimistes face à cette nouvelle et espèrent qu’un ETF spot pourrait être approuvé vers la période des fêtes, leurs espoirs sont déplacés puisque la SEC pourrait s’accorder une prolongation jusqu’à 240 jours. Les régulateurs l’ont fait à plusieurs reprises depuis que VanEck a déposé le premier ETF il y a quelques années.

S’il est approuvé, Grayscale convertira son produit Grayscale Bitcoin (GBTC) en un premier du genre – spot Bitcoin ETF. Alors que le battage médiatique autour de ces produits a poussé le prix du Bitcoin à de nouveaux sommets, les investisseurs semblent être passés à un autre espace dans le domaine de la crypto-monnaie après que le géant des médias sociaux Facebook a annoncé son changement de marque en Meta le 28 octobre. Cette décision de la société est une tentative de se positionner comme un leader dans l’industrie du « métaverse ».

Metaverse est un néologisme utilisé pour décrire un monde immersif, un peu comme le monde actuel dans lequel nous vivons mais généré par ordinateur.

Fait intéressant, le compte Twitter officiel de Meta a tagué Balenciaga, une marque de luxe et a posé des questions sur le code vestimentaire dans le métaverse.

Les capital-risque, les fonds et les institutions ne voulaient pas être laissés pour compte du mouvement métavers, qui a conduit SoftBank et d’autres à prendre une participation dans des projets rejoignant la tendance. Un effet notable de cette annonce de Facebook est la demande soudaine de jetons de jeu dans l’espace de crypto-monnaie comme MANA, SAND et autres, qui se chevauchent avec l’écosystème du métaverse. La valeur marchande de ces pièces a augmenté de plus de 200% en quelques jours.

Le prix du Bitcoin reste suspendu

Le prix du Bitcoin se consolide depuis le 22 octobre autour du niveau psychologique de 60 000 $ et ne montre aucun signe d’éclatement. La probabilité d’une baisse du pool de liquidités, allant de 56 000 $ à 51 000 $, est désormais élevée. La confirmation d’une nouvelle baisse viendra après que BTC aura produit une clôture quotidienne inférieure à 58 000 $.

Les investisseurs doivent noter que cette baisse est une perspective à court terme et fournira une opportunité « d’achat ». Cependant, si l’élan haussier augmente, poussant le prix du Bitcoin à produire une clôture quotidienne au-dessus de 64 000 $, cela invalidera la thèse baissière et lancera de manière préventive une tendance haussière. Dans cette situation, le prix du Bitcoin grimpera au niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance de 161,8% à 77 525 $ et établira un nouveau record historique.

Graphique 1 jour BTC/USDT

À l’appui de cette perspective haussière à long terme, l’activité des baleines montre que huit nouvelles baleines détenant entre 10 000 et 100 000 BTC ont rejoint le réseau Bitcoin depuis le 20 octobre. Cette augmentation du nombre d’investisseurs à long terme détenant BTC suggère qu’ils sont optimistes sur la performance des prix Bitcoin. .

Tableau de distribution des approvisionnements BTC

Le nombre d’adresses actives quotidiennes (DAA) augmente depuis le 20 juillet, suggérant un intérêt croissant des investisseurs BTC au cours des quatre derniers mois. En règle générale, une interaction accrue avec le réseau pourrait servir d’indicateur de l’intérêt des investissements et donc de signe haussier.

Graphique BTC DAA

Alors que les choses se présentent bien pour la grande crypto, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours suggère la possibilité d’une correction à court terme car il oscille autour de 37%.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée. Ces détenteurs sont dans la monnaie et pourraient enregistrer des bénéfices, augmentant les chances d’une correction.

Graphique MVRV BTC 365 jours

Les acteurs du marché, en particulier les traders à effet de levier, doivent être conscients d’un repli à court terme qui pourrait mettre en péril leurs positions longues à effet de levier. Si le prix du Bitcoin passe en dessous de 50 000 $, cela aura un impact négatif sur le sentiment haussier et l’invalidera. Dans certains cas, cela pourrait également déclencher une vente de panique à 46 000 $.