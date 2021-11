Bitcoin gagnera-t-il lorsque la Fed cessera d’acheter des obligations ? | Cryptomonnaie

Il y a des choses hors du contrôle de la Réserve fédérale américaine. La banque centrale a un double mandat du Congrès pour maintenir la valeur à long terme du dollar américain et atteindre un maximum d’emplois, mais elle fait face à un mélange d’incertitudes dans la poursuite de ces objectifs.

Hier, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé que l’organisme monétaire commencerait à réduire son programme historique d’achat d’actifs, l’un des principaux leviers qu’il a tirés pour soutenir et stimuler l’économie au pire de la pandémie de coronavirus.

À partir de novembre, la Fed achètera 10 milliards de dollars de moins d’obligations du Trésor et 5 milliards de moins de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) chaque mois jusqu’à ce que les programmes de 120 milliards de dollars soient épuisés à la mi-2022.

La Fed s’est laissée une marge de manœuvre pour suspendre ou accélérer ce « taper » en fonction des circonstances atténuantes. Il n’envisagera pas non plus d’augmenter les taux d’intérêt tout en continuant à acheter des obligations – plus de flexibilité.

On ne saurait trop insister sur le caractère expérimental de cette dépense monétaire, d’autant plus qu’elle commence à baisser. Connu sous le nom d’« assouplissement quantitatif », ou QE, le programme d’achat d’obligations a plus que doublé le bilan de la Fed (maintenant évalué à plus de 8 600 milliards de dollars). Il a eu de vastes effets sur le marché du travail, les prix des actifs et les dollars dans votre poche.

L’inflation est plus forte qu’à n’importe quel moment au cours des 30 dernières années, et les prix à la consommation ont grimpé de 4,4% au total, le double de l’objectif de 2% que la Fed vise depuis longtemps. Des signaux contradictoires indiquent à la fois un marché du travail super tendu et super lâche. Le taux de démission, le nombre d’offres d’emploi et les rembourrages de salaire et d’avantages sociaux sont tous anormalement élevés (ce qui indique un marché du travail tendu). Pourtant, il y a 5 millions de personnes qui travaillent de moins qu’en février 2020.

« Nous avons une inflation élevée et nous devons équilibrer cela avec ce qui se passe sur le marché du travail », a déclaré Powell. « C’est une situation compliquée.

Compte tenu de la mesure dans laquelle les observateurs du marché s’accrochent au discours de la Fed, Powell mérite le crédit de ses messages cohérents. Sa voix magique est essentiellement la seule chose entièrement sous son contrôle. Bien que la baisse signale la fin de l’argent facile, les marchés n’ont pas été effrayés hier : le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 ont tous clôturé leurs échanges à des sommets historiques.

Powell a été constant en laissant l’économie « surchauffer » et a réussi à avertir les marchés à l’avance des changements de politique. Ses collègues de la Fed ont été unanimes à positionner le taux d’intérêt de référence entre zéro et 0,25% (bien que cela aussi soit sujet à changement, « selon »). Là où Powell a changé de perspective, ce n’est qu’une question de degré – au lieu de dire que l’inflation élevée est « transitoire » ou une question de goulots d’étranglement spécifiques liés aux coronavirus, il a déclaré que les facteurs atténuants étaient – ​​les contraintes d’expédition ne sont pas éternelles.

En effet, les embouteillages de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de supraconducteurs et la forte demande d’achat des consommateurs américains sont autant de choses que Powell regarde sans avoir grand-chose à dire sur la question. Idem avec les charges de travail COVID-19, les blocages et la psychologie du marché.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de réduire les taux d’intérêt, ou quand ou de combien augmenter les taux d’intérêt, il est important de se rappeler que nous observons un être humain. Vous pouvez être en désaccord avec ses politiques – et, mon garçon, beaucoup le font – mais c’est un problème chaque fois que nous investissons une personne d’une telle autorité.

Deux faces de la médaille

Bitcoin, en tant que couche de base monétaire alternative, se démarque de ce drame humain. Une grande expérience née de la récession de 2008 qui a été suralimentée par la pandémie, la plupart des décisions politiques pour Bitcoin ont déjà été prises et codées en dur. C’est dur là où le dollar est faible. Soumis à la raison, où le dollar est l’homme.

Mais il est également pleinement intégré à l’économie mondiale et le prix de la devise bitcoin est également soumis aux décisions de la Fed. Bitcoin a bénéficié au cours des derniers mois du QE de la conviction qu’il s’agit d’une couverture contre l’inflation. L’argent intelligent – ​​les Ray Dalio du monde – l’a investi et en a profité.

Cependant, on ne sait pas comment la Fed gérera l’inflation à l’avenir. Pour l’instant, Powell a signalé qu’il préférait le plein emploi aux risques de prix élevés.

« Nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour augmenter les taux d’intérêt parce que nous voulons voir le marché du travail guérir davantage », a déclaré Powell. « Le niveau d’inflation que nous avons actuellement n’est pas du tout compatible avec la stabilité des prix. »

Lorsque la Fed commencera à augmenter les taux d’intérêt pour refroidir l’économie, cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix du bitcoin. « Dans la mesure où le BTC est une haie comme l’or, je pense qu’il pourrait en souffrir », m’a confié l’économiste Claudia Sahm dans un message privé.

Là encore, il y a aussi une croyance que la Fed a déjà laissé l’inflation aller trop loin et a des moyens limités pour la plafonner. A court terme, si Powell veut rester fidèle à sa parole et finir d’acheter des obligations avant de relever les taux, l’agence n’a pas d’outil pour tirer l’inflation jusqu’au moins au deuxième trimestre 2022. Un environnement hyperinflationniste, ou même juste des craintes de cela se passe, pourrait conduire de l’argent dans le bitcoin.

« D’un autre côté, les effets du plus grand QE de l’histoire peuvent conduire à la plus forte inflation de l’histoire, indépendamment de la tentative de la Fed de réduire. Si cela se produit, nous nous attendons à ce que la demande et les prix du bitcoin atteignent de nouveaux sommets historiques », a déclaré hier à CoinDesk Joe DiPasquale, PDG du fonds spéculatif de crypto-monnaie BitBull Capital.

Il reste à voir comment l’inflation transitoire est et sera.

Transitoire

Il convient également de noter que le mandat de Powell en tant que président de la Fed se termine en février 2022 (bien que son mandat en tant que gouverneur de la Fed se termine en 2028), et l’administration Biden n’a pas donné de signal clair quant à savoir s’il resterait au travail. Alors que les responsables de la Fed étaient sur le point de commencer à éliminer progressivement les achats d’actifs, beaucoup ont des opinions contradictoires sur la façon de gérer (et même de mesurer) l’inflation.

Alors le mandat de Powell va-t-il se poursuivre ? Le bitcoin réussira-t-il dans un monde où les États-Unis n’achèteront pas d’obligations ? C’est juste une autre incertitude humaine.