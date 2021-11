Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont-ils accumulé suffisamment de puissance pour augmenter ? | Cryptomonnaie

Le marché des crypto-monnaies est aujourd’hui d’humeur neutre, car certaines pièces continuent d’augmenter, tandis que d’autres sont dans la zone rouge.

BTC/USD

Hier, dans la matinée, le prix du Bitcoin (BTC) s’est consolidé dans une fourchette latérale étroite autour de la barre des 63 000 $. Dans l’après-midi, la volatilité de la paire a commencé à croître. Les vendeurs ont ramené le prix au support de 61 500 $ et dans la soirée, les traders ont commencé à ramener la paire à son niveau précédent.

Ce matin, le prix s’est effondré au niveau psychologique de 60 000 $, brisant les stop loss et clôturant des positions longues. Une minute plus tard, la consolidation de la tendance latérale s’est à nouveau poursuivie.

Maintenant, la paire se maintient en dessous de l’EMA55 de quatre heures, et nous pensons que cette moyenne mobile peut empêcher le prix de l’assaut des vendeurs. Si les volumes de vente sont à un niveau moyen, les traders pourraient être en mesure de restaurer le prix BTC au-dessus du niveau de 64 895 $.

ETH/USD

Le prix de l’Ethereum (ETH) a quitté le plus haut hier et est revenu au support le plus proche autour de 4 460 $. Dans la soirée, les acheteurs ont pu restaurer la paire, et en fin de journée, les traders ont renouvelé le maximum absolu au niveau de 4 670 $. L’élan haussier était plutôt faible et n’a pas réussi à tester 4 700 $.

Pour le moment, la paire est revenue au niveau de 4 500 $ et se consolide dans une tendance latérale étroite.

Aujourd’hui, après une consolidation à court terme, on peut s’attendre à une poursuite de la course vers le niveau cible de 47,00 $. Un nouveau sommet est possible dans la zone de 4 750 $.

XRP/USD

XRP est la seule pièce de la liste d’aujourd’hui. Le prix a augmenté de 1,38%.

Hier, le prix XRP a réussi à franchir la résistance de 1,150 $ et à tester le niveau cible de 1,250 $. La paire est enfin sortie de la fourchette de prix d’octobre et pourrait tenter aujourd’hui de poursuivre sa reprise vers la zone des 1,30 $.

