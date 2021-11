Le prix de Solana démarre son ascension à 400 $, mais les traders SOL sont confrontés à un obstacle mineur | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sorti de son modèle de tasse et de poignée, faisant allusion au début d’une nouvelle montée.

La prédiction théorique place l’objectif SOL au-dessus de 400 $ après une ascension de 88 %.

Une clôture quotidienne en dessous du niveau de support de 204 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana s’est consolidé pendant environ deux mois sous une barrière de résistance cruciale. Cependant, il a dépassé ce niveau le 2 novembre, suggérant le début d’une course haussière massive et un nouveau sommet historique.

Le prix de Solana atteint de nouveaux sommets

Le prix de Solana a formé deux creux arrondis après avoir fait face à une résistance à 216 $. Le premier a mis le pa swing bas à 115 $ et est connu sous le nom de tasse, tandis que le second à 175 $ et est appelé la poignée.

Cette formation technique prévoit une hausse de 88 % à 407 $, obtenue en ajoutant la distance entre le point le plus bas de la Coupe et le niveau de résistance horizontale à 216 $. Le prix de Solana a franchi ladite barrière le 2 novembre et a augmenté de 15%.

Cependant, l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) a émis un signal de vente rouge « un » sur le graphique journalier. Cette configuration prévoit une correction de un à quatre chandeliers. Bien que peu probable, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL revienne au plancher de support de 216 $.

Le retracement de Fibonacci 100% basé sur les tendances à 310 $ serait le premier arrêt au stand que les traders feront sur leur chemin vers la cible prévue à 407 $. Dans certains cas, cette ascension pourrait s’étendre au prochain niveau de Fibonacci à 430 $.

Graphique 1 jour SOL/USDT

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Solana, une clôture quotidienne inférieure à 204 $ invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, SOL pourrait se consolider autour de cette barrière avant de relancer le taureau. Cependant, un cas baissier pourrait voir le prix de Solana revenir au niveau de support de 178 $.