Aave annonce la mise à jour V3 pour introduire la fonctionnalité cross-chain et la prise en charge des réseaux de couche 2 | Cryptomonnaie

Aave a récemment annoncé la prochaine mise à jour, V3, introduisant diverses fonctionnalités importantes du protocole DeFi.

Le protocole de prêt permettra une fonctionnalité inter-chaînes, permettant aux actifs d’être déplacés entre les réseaux de déploiement Aave.

Aave V3 réduira les frais et les délais de transaction tout en améliorant l’expérience utilisateur et la fiabilité.

Protocole de prêt financier décentralisé Aave a annoncé la prochaine mise à jour, V3, qui inclura des améliorations de l’expérience utilisateur, de la gestion des risques et du processus de liste des jetons. La blockchain vise à créer le protocole Layer-0 DeFi de nouvelle génération et à introduire de nouvelles fonctionnalités.

Aave pour devenir le protocole DeFi Layer-0 de nouvelle génération

Aave a récemment publié une mise à jour concernant sa mise à niveau V3, qui introduira de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme. Le protocole DeFi visera à améliorer l’expérience utilisateur, l’efficacité du capital, la décentralisation et la sécurité.

La liste des nouveaux actifs serait également décentralisée, permettant à la gouvernance d’Aave d’accorder aux entités le droit de répertorier les crypto-monnaies sur la plate-forme via un vote en chaîne. Cela deviendrait plus efficace sur V3, car le processus d’inscription actuel nécessite une proposition et est vaste.

Des plafonds d’approvisionnement, des plafonds d’emprunt et d’autres limitations seront activés par les membres de la gouvernance et les administrateurs pour réduire les risques. Un mode d’isolement sera également introduit, notamment des plafonds d’endettement pour améliorer encore la gestion des risques.

La mise à jour inclura quelques autres fonctionnalités importantes, notamment la prise en charge des réseaux de couche 2 qui s’exécutent sur Ethereum. Cela réduirait également les frais et les délais de transaction en supprimant le besoin de déplacer des fonds sur le réseau encombré d’Ethereum, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la fiabilité.

Une nouvelle fonctionnalité cross-chain serait également introduite dans Aave V3, permettant de déplacer les crypto-monnaies entre les déploiements Aave sur différents réseaux, notamment Ethereum, Solana, Polygon et Fantom.

Selon Aave, la mise à jour V3 créera le « protocole Layer-0 DeFi de nouvelle génération ».

Le prix de l’Aave s’apprête à décoller

Le prix de l’Aave a été piégé dans un modèle de continuation sur le graphique journalier, alors que l’AAVE a du mal à se redresser avec de multiples résistances qui l’alourdissent.

Le prix de l’Aave se rapproche du sommet de la configuration en triangle symétrique, et une cassure décisive au-dessus de 346,8 $ pourrait voir l’AAVE décoller.

Les moyennes mobiles simples (SMA) à 100 et 200 jours, qui coïncident avec la limite supérieure de la configuration graphique dominante à 346,8 $, continuent d’agir comme un obstacle de taille, ne permettant pas au prix Aave de monter. Une tranche au-dessus de ce niveau pourrait assister au prochain rallye de l’AAVE.

Graphique journalier AAVE/USDT

Si le prix Aave continue de se consolider, AAVE découvrira un support immédiat au SMA de 21 jours à 318,0 $, puis au SMA de 50 jours, ce qui correspond à la limite inférieure du triangle à 306,3 $. Une pression de vente supplémentaire pourrait voir le jeton DeFi chuter vers le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% à 286,8 $.