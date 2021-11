Le prix de l’IOTA semble boucler la boucle en ralliant 30% | Cryptomonnaie

Le prix IOTA semble compléter un modèle de fond arrondi très lâche.

Le rebond depuis le niveau de support de 1,18 $ devrait continuer son ascension à 1,74 $.

L’IRM a également émis un signal d’achat vert « un » soutenant les perspectives haussières.

Le prix de l’IOTA suit une tendance à la baisse depuis environ 43 jours et semble avoir atteint un creux. La prochaine moitié est susceptible de voir l’IOTA grimper plus haut à travers les barrières de résistance immédiates et faire une course vers les sommets du 5 septembre.

Le prix IOTA tire un 180

Le prix de l’IOTA a chuté de 48% du 5 au 29 septembre mais s’est stabilisé au-dessus du niveau de support de 1,18 $. La nature lente et agitée de l’action des prix suggère que le prix de l’IOTA pourrait revenir aux niveaux du 5 septembre, formant un modèle de fond arrondi de fortune.

Par conséquent, le prix IOTA devrait continuer son ascension vers le niveau de résistance immédiat à 1,51 $, suivi de 1,74 $. Dans certains cas, le prix IOTA pourrait également étendre cette ascension de 30% à 1,99 $ ou au niveau psychologique de 2 $, constituant une ascension de 46% au total.

À l’appui de cette ascension, l’indicateur d’inversion de la dynamique (IRM) a émis un signal d’achat vert « un ». Cette configuration prévoit une hausse de un à quatre chandeliers.

Graphique de 4 heures IOTA/USDT

Bien que la reprise semble prometteuse pour le prix de l’IOTA, les investisseurs doivent être conscients que l’action des prix a été agitée et continuera probablement à être la même. Bien que peu probable, le prix de l’IOTA pourrait également se diriger vers le niveau de support de 1,18 $ avant de monter.

La thèse haussière restera intacte tant que le prix de l’IOTA ne produira pas de clôture quotidienne en dessous de 1,18 $. Cependant, une rupture de cette barrière fera probablement chuter l’altcoin à 1,04 $.